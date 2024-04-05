谷歌 控詐騙集團上傳假App

谷歌對一群加密貨幣詐騙集團提告，指控他們在Google Play上傳欺詐性投資 和加密貨幣交易應用程式，欺騙了全球超過10萬人。谷歌表示，它是第一家對加密貨幣詐騙者採取行動的科技公司，這樣做是為了建立法律先例，為用戶提供保護。訴訟指出，被告「為了將其欺詐性應用程式上傳到Google Play，向谷歌做出多次虛假陳述，包括不限於對其身份、位置以及所上傳應用程式的類型和性質的虛假陳述」。

傳特斯拉投資印度 30億設廠

英國《金融時報》報導，特斯拉本月將在印度選址設立電動車工廠，投資額高達30億元，以配合印度總理莫迪(Narendra Modi)提振國內製造業的計劃。報導引述兩位知情人士的話指出，該工廠的價值可能在20至30億元之間。這家電動車製造商將重點關注已經擁有汽車中心的馬哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和泰米爾納德邦。印度上個月降低了某些電動車的進口關稅，只要這些汽車製造商願意在3年內投資至少5億元並在該國開始生產。

2月半導體銷售額年增16.3%

半導體產業協會表示，2024年2月全球半導體產業銷售額總計462億元，較2023年2月的397億元成長16.3%，但比2024年1月的476億元下降3.1%。從地區來看，中國、美洲和亞太其他地區的銷售額年增率都有成長，但歐洲和日本的銷售額同比下降。所有市場銷售額月增率均下降：亞太所有地區下降1.3%、歐洲下跌2.3%、日本下跌2.5%、美洲下跌3.9%，和中國下跌4.3%。SIA每月銷售額由世界半導體貿易統計(WSTS)組織編製，取3個月移動平均值。

波音賠償阿拉斯加航空1.6億

阿拉斯加航空集團表示，波音公司已在第1季支付約1.6億元的初步賠償，以解決該航空公司因737 MAX 9噴射機臨時停飛而遭受的財務損失。阿拉斯加航空在文件中表示，這筆款項相當於第1季事故和停飛造成的獲利損失，並補充說預計將獲得額外賠償。阿拉斯加航空營運的一架MAX 9噴射機1月初在空中發生客艙面板爆炸事故，導致美國航空監管機構下令停飛171架噴射機進行檢查。停飛令當月稍後解除。