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鮑爾開口美債殖利率就回落？分析師指老調重彈：關鍵在Fed力求平衡

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾3日重申，儘管美國經濟景氣比預期強，1月和2月通膨率也比預期高，但Fed對通膨持續降溫的預期不變，今年仍有降息空間。此話一出，美債殖利率回落，美股史坦普500指數收紅。（路透）
聯準會（Fed）主席鮑爾3日重申，儘管美國經濟景氣比預期強，1月和2月通膨率也比預期高，但Fed對通膨持續降溫的預期不變，今年仍有降息空間。此話一出，美債殖利率回落，美股史坦普500指數收紅。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾3日重申，儘管美國經濟景氣比預期強，1月和2月通膨率也比預期高，但Fed對通膨將持續降溫的預期不變，今年仍有降息空間。大致而言，鮑爾最新發言只是老調重彈，卻發揮安撫市場的作用，美債殖利率3日從高點回落，美股也以小紅作收。

鮑爾3日在史丹福大學演講說：「最近的數據並未...顯著改變整體展望，亦即成長仍然紮實，勞動市場強勁但重新平衡，通膨下滑之路儘管顛簸，但仍滑向2%。」

鮑爾老調重彈 但市場認為悅耳動聽

分析師指出，鮑爾3日的評論只是覆述投資人早已耳熟能詳的經濟與通膨展望，強調Fed決策以數據為憑，只要Fed有把握通膨將控制下來，今年就會降利率。鮑爾最不想犯的錯誤，就是時機未到就降息，不但使先前大幅升息抑制通膨的努力前功盡棄，還會導致通膨復熾、重創Fed公信力。

在鮑爾演說前，供應管理協會（ISM）服務業價格指數降到四年來最低，紓解通膨回升顧慮，給鮑爾所謂今年可能降利率的說法平添最新論據。今年來，美國經濟數據比預期強，經濟「不著陸」的可能性增加，沖淡市場對今年Fed降息次數的預期，美國公債殖利率隨之躍升。

但鮑爾3日發言維持「通膨滑向2%目標」、「今年可望降息」的立場不變，讓唯恐降息展望生變的市場鬆一口氣。分析師指出，光是鮑爾演說中未冒出任何「鷹派」措詞，就足以扭轉債市走勢。

6月降息機率升回60% 美債殖利率從高點回落

芝商所（CME）FedWatch網站顯示，華爾街預期Fed在6月例會啟動降息的機率升至62.3%，高於2日的58%，但仍低於一個月前的73%。

美國10年期公債殖利率3日盤中升破4.42%，是去年11月來最高水準，但鮑爾演說減輕市場對利率「維持在高檔更久」的顧慮，10年期殖利率應聲下滑，維持在近期區間之內。美股史坦普500指數也以小紅作收。

分析師認為，鮑爾和其他Fed決策官員最近公開評論的重點一言以蔽之，就是「平衡」。鮑爾坦承，如果通膨情勢改善容許降息，優先要務是把降息時機拿捏精準。太晚降息，衰退風險升高；太早降息，則可能打擊Fed穩定物價的公信力。

接下來，市場將關注周五（5日）出爐的美國3月非農就業報告，是可能影響Fed評估的下一個重大指標。經濟學家預估，3月非農就業可能增加20萬人，比2月的27.5萬人趨緩。

鮑爾 殖利率 降息

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