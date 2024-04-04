美股最錢線／降息延後 股指反彈 令人擔憂

摩根大通警告，在種種跡象顯示降息 可能再度延後之際，美股卻繼續創下新高，這種情況令人擔憂。

以馬鐵卡(Mislav Matejka)為首的該行策略師團隊在最新報告中指出，美股自去年10月的最低點以來已經飆升了30%，這在很大程度上是受到之前預期3月降息的推動。然而現在，這些預測已被一再大幅延後。

仔細觀察就會發現，華爾街最初預計聯準會將降息80個基點；在最樂觀的時期，這個數字還曾飆升至180個基點。現在這個預測又重新回到了80個基點。

小摩分析師在報告中寫道：「股市忽視了最近的一次轉向，這可能是個錯誤。」他們補充指出，企業獲利將需要加速成長才能填補這一缺口。

此外，小摩也預計，今年下半年債券殖利率 將走低，但通膨掉期交易可能會升溫，這可能會進一步延後降息。再加上債券回報再次低於預期，這代表了「債券市場對通膨風險存在很大的過度自滿情緒」。

今年以來，人工智慧(AI)驅動的科技股推動史坦普500指數實現了一波又一波的反彈。同時，通膨上升促使聯準會將首次降息預期從3月延後至6月。而且部分分析師預計，根據最新的通膨指數，6月降息的可能性還不到50%。

馬鐵卡團隊進一步指出，投資人正在假設經濟成長可以拯救市場，但實際上業內對2024年的獲利預測仍未上修。

最重要的是，他們強調，股票投資人對下行風險過於自滿，經濟衰退的可能性被認為極低，僅有7%。此外，周期性股票與防禦性股票比率處於2009-2010年的高點，而當時全球經濟正同步復甦。

小摩團隊指出，「我們認為，下次債券殖利率下跌時，市場的反應不會像去年11月至12月那樣積極；可能會回歸到殖利率與股市之間更為傳統的相關性。」