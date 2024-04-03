財經簡訊

首季新車銷售將繼續成長

由於對跨界SUV、皮卡的持續需求以及新車供應的增加，美國第1季汽車銷售可能會出現中個位數百分比的成長，延續去年的成長步伐再向前進。由於疫情後消費者對自行開車出遊的興趣激增，汽車製造商在過去幾季的銷售表現強勁。然而產業專家預計，隨著經銷商車輛庫存增加，價格將比去年同期下降。J.D. Power數據和分析部門總裁金恩表示：「雖然銷售和支出令人印象深刻，但隨著未售庫存的增加和競爭壓力的加劇，零售商和製造商的獲利能力下降。」

AWS提供新創免費雲端 積分

亞馬遜網路服務(AWS)表示，該公司已擴大其針對新創公司的免費積分計劃，以涵蓋使用主要人工智慧(AI )模型的成本，以提高其AI平台Bedrock的市占率。為了吸引新創客戶，亞馬遜現在允許其雲端積分涵蓋其他供應商的模型的使用，包括Anthropic、Meta、Mistral AI和Cohere。AWS副總裁兼全球新創公司主管萊特(Howard Wright)表示：「這是我們回饋新創企業生態系統的另一份禮物，以換取新創公司繼續選擇AWS作為它們的第一站。」

傳黑石有意讓IGI在印度 IPO

知情人士透露，黑石集團(Blackstone)正考慮透過國際寶石學院(IGI)在印度的IPO籌集3億元；該機構旗下的寶石認證公司預計估值為15億元。黑石於2023年5月以5.7億元從中國企業集團復星集團及其創始人Lorie家族手中收購了IGI。IGI的大部分業務在印度，自稱為世上最大鑽石及其他寶石和珠寶測試和分級獨立實驗室。IGI於50年前在比利時成立，但如今其大部分收入和利潤都來自印度，該公司的大部分實驗室都在印度，並提供鑽石篩選、分選和學術課程。

SLB以78億收購ChampionX

頂級油田服務公司SLB表示，隨著北美能源產業的整合不斷加強，將以價值77.5億元的全股票交易收購規模較小的競爭對手ChampionX。ChampionX股東將獲得0.735股SLB普通股，即每股40.59元，較ChampionX最新收盤價溢價14.6%。交易預計將在2024年底前完成； 預計交易結束後3年內每年可節省約4億元的稅前費用。SLB將在未來2年內向股東返還70億元，將2024年股東回報提高至30億元目標。