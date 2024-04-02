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OPEC+減產 美國原油趁虛而入

財經新聞組／綜合報導
OPEC+減產以維繫油價，卻將市場拱手讓給美國原油。（路透）
OPEC+減產以維繫油價，卻將市場拱手讓給美國原油。（路透）

在OPEC+產油國持續維持減產的步伐下，美國的石油供應商們已經成功進入原本由OPEC+主導的市場。自俄烏衝突以來，美國已成為全球石油產量增速最快的國家。

2024年OPEC+產油國的減產行動仍在繼續，擁有最大過剩產能的沙烏地阿拉伯將2023年日均減產100萬桶的計畫延長至2024年6月，繼續將產量維持在每天950萬桶水平 ，並停止擴大石油產能的計畫；在維持石油價格的同時，將投資用於天然氣和再生能源開發。

OPEC+的減產為美國石油創造了新的需求。自俄烏衝突以來，美國對歐洲和亞洲的出口激增，使美國成為全球最大的石油出口國之一。

根據統計，自2022年以來，美國石油出口創下5次新的單月紀錄，美國創紀錄的石油產量也幫助其在海外市場占有更大的市占率。這種情況也反映在實際的石油價格上，以在休士頓交易的WTI原油期貨價格為例，該期貨交易價格接近去年10月以來的最高水平，而酸性原油指標價格如Mars也大幅上漲。

根據美國能源資訊署(EIA) 的數據，2023年美國原油出口創下歷史新高，平均每天410萬桶，比2022年創下的紀錄多出13%。自2015年美國解除原油出口禁令以來，美國原油及成品油出口比率逐年遞增。

根據美國EIA的數據，美國的原油出口量將在3月達到創紀錄的每天220萬桶。印度作為全球第三大原油進口國，成為美國石油出口成長最快的市場。根據原油追蹤公司Kpler的數據，美國對印度的出口量預計將在3月躍升至近一年來的最高點。

在歐洲，自俄烏衝突升級以來，美國對歐洲的石油出口量也持續增加，3月達到創紀錄的每天220萬桶。從2021年到2023年，美國對法國的石油出口成長近40%，對西班牙的出口成長了134%。

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