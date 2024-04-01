衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

在亞洲、歐洲等許多地區，廁所除了馬桶另有如廁後洗肛門用的「坐浴盆」(Bidets)，有些馬桶索性內建臀部清洗功能；而在美國，最近終於逐漸流行這類如廁後清潔用的衛浴設備。

美國人對坐浴盆一直很陌生，如今越來越多人在家裡安裝，主要源自於新冠疫衛生紙缺貨。

2020年3月間美國爆發疫情 ，人人驚慌失措，大肆搶購日常用品，每天不可或缺的衛生紙被瘋狂搶購，嚴重缺貨，單價貴得離譜，於是，坐浴盆趁勢崛起，如廁後用坐浴盆清洗，就不必用衛生紙，不用擠破頭搶購。

疫情期間瘋搶的日用品不計其數，衛生紙之外還有口罩、線上視訊程式ZOOM訂閱、寵物、溜冰鞋、 Peloton自行車，坐浴盆也成搶購亮點，引起轟動。

如今，許多物品的瘋購風潮已退去，但坐浴盆依舊熱銷。

業績飆漲 成長五倍

和「坐浴盆」功能相似的還有許多產品，例如中譯為「衛洗麗」的免治馬桶(washlet)、「如廁沖洗槍」(bum guns)以及其他取代衛生紙的水洗式替代品，在全球多數地區很普遍，愛好者大力吹捧，用這些設備清潔肛門比用衛生紙擦拭更環保、清潔而且不易磨損。

但長久以來，美國人似乎就是無法放棄 Charmin Bear這些老牌衛生紙，非得等到疫情期間衛生紙缺貨，才開始接受「坐浴盆」這類18 世紀的發明。

美國坐浴盆零售大廠bidetking.com 創辦人林先生(James Lin) 說，疫情期間，其網站上所有坐浴盆都賣光，業績指數級增長，不得不以更昂貴的成本從海外空運來美。

據估計，全球坐浴盆市場2020年成長二至三倍。坐浴盆時尚配件製造商Tushy創辦人阿格拉瓦爾女士(Miki Agrawal)說，該公司2020年營收4000 萬美元，是2019年800萬美元的五倍。

新冠疫情已平息，但是，疫情下愛上坐浴盆的美國人至今仍然對坐浴盆愛不釋手。根據Bidetking.com ，疫情爆發以來，其坐浴盆銷售額每年至少成長20%。

市場成熟 選擇多元

越來越多美國消費者擁抱這類在其他國家已普及的坐浴盆。這個已成熟的市場選擇多到令人眼花撩亂。

花錢大手筆的人可買高檔瓷材坐浴盆，享受皇家 待遇。日本 電子坐浴盆製造商Toto在bidetking.com上出售單價1420美元的「免治馬桶」，配備水熱系統，可讓馬桶座圈和噴射水流加熱，還有無線遙控器和烘乾機。

Tushy則走不同路線，所出售的一款坐浴盆附件只有99美元，可安裝在一般馬桶上，馬桶搖身一變成坐浴盆或者免治馬桶，大受歡迎。

很少人一天到晚買坐浴盆，業績成長多半來自新客戶；一旦接受如廁後用坐浴盆清洗的的衛生方法，往往會向親朋家人極力推薦，這樣的轉變根深蒂固，並非三分鐘熱度。

林先生 說，目前美國最受歡迎的坐浴盆是非電動配件，只能噴出冷水，在亞馬遜(Amazon)等網站上的售價不到50美元。

用水清洗臀部是古法，可能與人類的歷史一樣久遠。

坐浴盆源自法國，先是貴族採用，放在夜壺旁，之後，從歐洲擴展到中東、東亞和一些南美洲國家，各式坐浴盆處處可見。

在電子產品蓬勃發展的時代，日本東陶(Toto) 1980年將免治馬桶徹底革新，推出一利用溫水清洗的馬桶座圈配件，很快在日本及其他地區普及，家庭及公司行號都採用。

異國風情 聯想歐日

據說，原因之一是，二次世界大戰期間，美國士兵看到妓院使用坐浴盆，總覺得坐浴盆別有深意而走避不用；原因之二是，戰後幾年美國掀起建築熱潮，興建的建築物沒有坐浴盆管道系統，無法安裝傳統坐浴盆。

如今，對美國人來說，坐浴盆仍帶有異國風情，一些用戶將坐浴盆與歐洲、日本等地或高檔飯店裡看到的物品聯想在一起。

事實上，對許多人來說，用水清潔在傳統文化中根深蒂固，可追溯到幾個世紀前。

例如， 在許多亞洲和中東國家，人們將軟管連接到馬桶側面，以這樣的低成本手持式噴霧器清潔；在約旦，家家戶戶安裝坐浴盆，從小在當地長大的伊利諾州醫師阿蒂耶(Eyad Atieh)說，坐浴盆有益健康。

改變習慣 仍需時日

直到2020年衛生紙嚴重缺貨，美國人才意識到如廁後可用水來清潔；環保意識也助長以水清潔臀部。

不知何故，使用衛生紙似乎是非常美式的作風，美國青少年的成年儀式之一是「TP-ing」，用衛生紙包裹許多物品。

克魯格管理學院(Kellogg School of Management)行銷學教授魯克(Derek Rucker)說，讓消費者接受新事物須先消除原有的品牌聯想以及長久習慣，因此，坐浴盆要真正改變美國人的習慣，必須成為美國社會標準配備，例如在更多新住宅裡採用。