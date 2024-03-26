對美通膨下降有信心 降息態度卻轉審慎？Fed官員曝情勢「混沌不明」

美國聯準會（Fed）決策官員對通膨持續下降仍有信心，但也承認關於降息的態度已轉趨謹慎。（路透）

美國聯準會（Fed）三位決策官員25日表示，對通膨持續下降仍有信心，居住成本漲幅趨緩尤其有助於抑制整體物價上漲步調。但他們也承認，關於降息 的辯論態度已轉趨謹慎。

Fed理事庫克（Lisa Cook）在哈佛大學舉辦的一場會議上說：「住房與服務通膨仍高，但可望持續下滑，從目前新租金增速偏低可見端倪。」

庫克認為，放鬆貨幣 政策應「謹慎」行事，因為達成就業和通膨目標的機率雖已改善，但要充分恢復物價穩定，長期而言或許需要對放寬貨幣政策採取謹慎的做法。

同日，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee，今年沒決策投票 權）接受雅虎財經訪問時表示，居住通膨揮之不去，但「正降到接近疫前的水準」。他仍相信，未來數月，通膨會降到足可放鬆貨幣政策的程度。

通膨去年穩定下滑，但今年進展步調減速，使降息辯論的措辭與內容開始轉變。古斯比指出，此刻正進入情勢「混沌不明的時期」，但他認同Fed主席鮑爾上周的說法，即整體而言通膨持續朝2%通膨目標下降的趨勢並未改變。

不過，其他官員的信心似乎開始動搖。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年有投票權）上周五表示，他現在對通膨持續降溫的信心已不如去年12月那麼堅定，並下修對今年降息次數的預期，從原估降兩次、每次降1碼（0.25個百分點），修正為只降一次，而且時機可能比他原先預期來得晚。

波斯提克25日重申，他認為今年只會降息一次，其要經濟挺得住，Fed大可耐心等候。