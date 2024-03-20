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否決股東提案 企業重拾治理主導權

財經新聞組／綜合報導
股東常提出有關氣候環境等訴求提案，但屢遭駁回。（路透）
股東常提出有關氣候環境等訴求提案，但屢遭駁回。（路透）

隨著股東對治理變革的要求在2024年出現減弱跡象，企業更加大膽地抵制要求披露更多從環境政策到人工智慧等資訊的提案。

今年到目前為止，蘋果公司、泰森食品和應用材料已否決了要求披露更多有關多元化、ESG、勞工實踐和人工智慧政策的提案。

埃克森美孚正在起訴兩個激進股東Arjuna Capital和Follow This；這兩個組織試圖就這家石油巨頭是否應披露溫室氣體排放問題進行股東投票

在公司抱怨計算間接排放量的成本後，美國證券交易委員會(SEC)淡化了最新的氣候風險揭露規則。商會與化石燃料公司和產業團體以及德州、路易斯安那州和密西西比州在向第五巡迴上訴法院提出的請求中獲勝，要求法院擱置SEC通過的規則，同時針對措施發揮作用。

選舉年圍繞著環境、社會和治理(ESG)議題以及多元、公平和包容(DEI)政策的政治熱度不斷升溫。

擁有大量美國主要企業股票的大型資產管理公司和華爾街銀行也做出貢獻。金融巨頭摩根大通、道富銀行和太平洋投資管理公司(Pimco)上個月均退出了Climate Action 100+，這是一個2017年成立的聯盟，宗旨在鼓勵企業減少排放。

今年春天，這些問題將面臨關鍵考驗，各公司將就尋求改變公司治理的各種提案進行投票。到目前為止，股東們對其中許多都說「不」。

蘋果股東全面拒絕一系列以道德和就業為核心的提案，包括建議這家iPhone製造商報告其如何在業務中使用AI技術。

晨星投資管理研究總監史都華表示，身為大型上市公司最大股東的大型基金經理人正在迴避任何可能被視為激進主義的提議。其中包括支持和反對ESG和DEI類型政策的提案。

支持減少揭露的明顯傾向，可能顯示股東已經厭倦了試圖影響公司的行為。

投票 投資 人工智慧

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