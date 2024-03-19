勞動生產力 2年來首見反彈

美國勞工生產力正在提高，有助抵消居高不下的通膨。（美聯社）

美國工人的生產力正在提高。美國商銀最新分析顯示，史坦普500指數企業的人均收入在停滯15年後，於2月創下歷史新高。這是勞動生產力自2022年下滑後正在反彈的幾個跡象之一。

華爾街部分人士認為，勞動生產力的發展可能有助於美股 度過近幾周令人擔憂的超預期通膨。

美國商銀美加股票策略師Ohsung Kwon指出：「如果生產力提高，那麼企業就能削減成本、提高獲利率。」「這就是為什麼企業如此專注於提高生產力。由於面對許多宏觀阻力，因此，它們正在努力尋找提高生產力並可抵消這些阻力的方法。」

不利因素包括聯準會 延後降息，因為通膨走低的速度比預期的更緩慢。上周的報告顯示，2月通膨率高於經濟學家的預期。本月的年度薪資成長高於經濟學家的水平，聯準會希望看到通膨有信心降至2%的目標。

不過，卡森集團的研究團隊認為，生產力提高可以抵銷這些擔憂。首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「隨著生產率像現在這樣飆升，並且有望繼續如此，不必擔心通膨捲土重來，真的不需要。」

他解釋，如果消費者有更多錢可以花在商品上，持續的工資成長通常會導致通貨膨脹。隨著工人賺更多錢，對商品的需求將會增加，進而推高價格。不過，如果生產力提高，這種模式就會轉變。在這種情況下，經濟可以維持更高的薪資，因為企業也將生產更多商品。如果商品的需求和供應都回升，那麼價格就可以保持穩定。

這對美股來說是個好消息。企業可以選擇以多種方式利用生產力帶來的各種財務效益；其中之一就是繼續提高工資以吸引更多工人。

這代表企業將從生產力提高獲得額外收入，並用它們來提高利潤 。更高的利潤率通常是未來公司獲利的推動力，理論上這會提振股市。