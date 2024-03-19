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勞動生產力 2年來首見反彈

財經新聞組／綜合報導
美國勞工生產力正在提高，有助抵消居高不下的通膨。（美聯社）
美國勞工生產力正在提高，有助抵消居高不下的通膨。（美聯社）

美國工人的生產力正在提高。美國商銀最新分析顯示，史坦普500指數企業的人均收入在停滯15年後，於2月創下歷史新高。這是勞動生產力自2022年下滑後正在反彈的幾個跡象之一。

華爾街部分人士認為，勞動生產力的發展可能有助於美股度過近幾周令人擔憂的超預期通膨。

美國商銀美加股票策略師Ohsung Kwon指出：「如果生產力提高，那麼企業就能削減成本、提高獲利率。」「這就是為什麼企業如此專注於提高生產力。由於面對許多宏觀阻力，因此，它們正在努力尋找提高生產力並可抵消這些阻力的方法。」

不利因素包括聯準會延後降息，因為通膨走低的速度比預期的更緩慢。上周的報告顯示，2月通膨率高於經濟學家的預期。本月的年度薪資成長高於經濟學家的水平，聯準會希望看到通膨有信心降至2%的目標。

不過，卡森集團的研究團隊認為，生產力提高可以抵銷這些擔憂。首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「隨著生產率像現在這樣飆升，並且有望繼續如此，不必擔心通膨捲土重來，真的不需要。」

他解釋，如果消費者有更多錢可以花在商品上，持續的工資成長通常會導致通貨膨脹。隨著工人賺更多錢，對商品的需求將會增加，進而推高價格。不過，如果生產力提高，這種模式就會轉變。在這種情況下，經濟可以維持更高的薪資，因為企業也將生產更多商品。如果商品的需求和供應都回升，那麼價格就可以保持穩定。

這對美股來說是個好消息。企業可以選擇以多種方式利用生產力帶來的各種財務效益；其中之一就是繼續提高工資以吸引更多工人。

這代表企業將從生產力提高獲得額外收入，並用它們來提高利潤。更高的利潤率通常是未來公司獲利的推動力，理論上這會提振股市。

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