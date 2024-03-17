我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反建布碌崙86街遊民所 近萬華人示威 高呼「社區安全優先」

布碌崙班森賀身分盜竊案多發 華人損失上萬

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

編譯林奇賢／綜合外電
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能揭露之前從未提過的B200晶片，有望成為一大利多，再次提振輝達股價。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，輝達去年10月公布的產品藍圖顯示，該公司推出人工智慧（AI）資料中心產品的周期，已從兩年縮短成一年，且H100之後的下一代產品B100，將在未來幾季發表。這讓許多分析師預計輝達會在本周公布B100的細節。

Raymond James分析師帕裘里指出：「儘管外界普遍預期會發布B100晶片，但近期戴爾透露（輝達）產品藍圖上可能還有B200。對投資人來說，關鍵的問題是這些新品（產能）拉升的速度有多快。」

第二款新晶片不僅是有更高價格的潛力，還可能有助紓解供應瓶頸；供應問題是限制輝達成長的一大因素。帕裘里給予輝達「強力買進」的評級。

輝達15日收盤價報878.37美元，雖從近期衝上的900多元高點回落，但今年來仍飆漲77%，漲幅遠勝標普（6%）和那指（7.4%）。

不過，即便輝達有B200的計畫，也不一定會在這次的GTC大會發表。有些評論人士臆測，戴爾高層可能口誤，其實指的是輝達正在規劃的GB200，這是結合B100繪圖處理器（GPU）和Grace中央處理器（CPU）的產品。

Baird最近一份報告另指出，輝達在企業AI領域的進展只是開始，而這個領域的機會將帶動成長。

Baird分析師傑拉重申輝達的「優於大盤」評級，目標價為1,050美元，理由是他對該公司為企業打造的全系列AI產品感到樂觀。傑拉說：「我們預期，相比H100，（B100）效能規格的提升會非常顯著」。

輝達 晶片 AI

上一則

聯準會開會在即 各界議論降息時間點、通膨長期抗爭何時展開下階段

延伸閱讀

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局
南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片
南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片
晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？
川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」

川普嗆對所有進口車課100%稅 自己沒當選「美國將經歷血洗」