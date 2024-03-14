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資金撤離Nvidia、蘋果轉紅？摩根大通：散戶上周大舉低接蘋果

編譯湯淑君／綜合外電
今年蘋果公司股價跌得慘兮兮，但最近似已出現走勢否極泰來的跡象。（路透）
今年蘋果公司股價跌得慘兮兮，但最近似已出現走勢否極泰來的跡象。（路透）

今年跌得慘兮兮的蘋果公司股價，走勢就要否極泰來了嗎？根據摩根大通對上周股票交易資料的分析，散戶投資人似乎認為，逢低承接蘋果股票的買點已到，所以開始大舉進場承接。

MarketWatch報導，摩根大通的資料顯示，蘋果股票高居上周散戶成交淨額第一，達到14.3億美元。波音公司也名列散戶投資淨流入前十大個股名單。此外，散戶投資人也大買博通（Broadcom）、Google母公司Alphabet和Novo Nordisk。

與此同時，遭散戶資金撤離的股票包括：超微（AMD）、輝達（Nvidia）和臉書母公司Meta Platforms，都是2004年初迄今漲幅已大的股票。

今年蘋果股價走勢坎坷，年初以來跌幅約11%，主要受iPhone在大陸銷售滑落的報導空襲，反映競爭加劇、買氣溫吞的顧慮。波音股價跌幅更大，年初以來摔落30%，凸顯製造和法律問題揮之不去。

對照下，繪圖處理器大廠輝達股價漲勢如虹，因其產品是眾多企業參與人工智慧（AI）軍備競賽必備的利器。

整體而言，散戶投資人上周買進39億美元的股票，幾乎比12個月均值多了整整1個標準差。分析師Peng Cheng指出，散戶對標普500指數ETF（代碼：SPY）和那斯達克100指數ETF（QQQ）的興趣「疲乏」，但比特幣ETF買氣仍旺，特別是iShares比特幣信託（IBIT）以及富達Wise Origin Bitcoin Trust（FBTC）。

投資 輝達 摩根大通

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