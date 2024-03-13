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FAA發現波音生產問題很多

紐約時報》報導，美國聯邦航空管理局(FAA)在對737 Max飛機的生產進行為期6周的審核後，發現波音公司及其主要供應商之一的設施存在「數十個問題」。FAA 審計員發現，在進行的89項產品審計中，波音公司通過56項，但其他33項未能通過。FAA還對波音737 Max機身生產商的Spirit AeroSystems進行13項產品審核，只有6項審核通過，7項未通過。

NFIB小企信心 創9個月新低

由於對通膨的持續擔憂，全國獨立企業聯合會(NFIB)小企業信心在2月跌至5月以來的最低水平，從1月的89.9降至2月的89.4；連續26個月低於98的50年平均值。將通貨膨脹視為最緊迫問題的業主比例上升3個百分點達23%；將勞動力困難視為最關心問題的受訪者從1月的21%降至16%，為2020年4月以來的最低讀數。預計6個月內商業狀況會改善的業主比例下降1個百分點，達到淨負值39%。預計未來3個月實際銷售額增加的業主比例上升6個百分點，達到淨負值10%。

西南航空降低接收新機數目

因波音公司面臨生產延誤問題，西南航空下修接收新機數量預測；。西南航空表示，波音公司建議該公司預計2024年可接收46架737-8客機，比先前預期的79架737 MAX飛機有所減少。該航空公司目前假設沒有737-7飛機可接收，並且根據目前的認證狀態，繼續假定今年沒有任何MAX-7飛機投入使用。

達美航空重申本季獲利財測

由於國際旅遊需求強勁，達美航空重申第1季獲利財測。預計第1季調整後每股獲利將在25至50分之間，而分析師平均預期為36分。它還預計3月當季總收入同比成長將達到之前財測的上半部分；該公司先前預測第1季營收成長在3%至6%之間。達美航空也重申2024年每股獲利財測為6至7元。

阿拉斯加航空預測虧損縮小

阿拉斯加航空集團預測，由於強勁的旅遊需求，第1季虧損將小於預期。根據LSEG數據，該公司預計本季調整後每股虧損為55至45分，而分析師平均預期為每股虧損1.18元。該公司表示：鑑於近期春假旅行期間的需求強勁，以及西海岸商務旅遊的持續復甦，預計2024年第1季獲利能力將實現更大的同比改善。

達美航空 紐約時報 通貨膨脹

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