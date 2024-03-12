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估值過高 專家憂股票網路泡沬

財經新聞組／綜合報導

最近一段時間美股表現出色。2023年史坦普500指數上漲24%，今年截至2月底上漲近7%。少數幾支人工智慧(AI)股票表現更出色；2023年「七巨頭」上漲111%，今年繼續上漲，其中輝達今年前兩個月上漲超過50%。

看到這樣的市場表現，投資名人格蘭珊(Jeremy Grantham)和岡拉克(Jeffrey Gundlach)等人斷言，美股正處於泡沫之中，估值過高，和2000年初網路泡沫的情況一樣。

目前估值非常高毫無疑問。史指的周期調整本益比(CAPE)為34倍，是歷史平均水平17倍的2倍；目前史指本益比超過23倍，遠高於16倍的歷史平均水平；「七巨頭」和AI革命龍頭輝達按過去12個月獲利計算的本益比為66倍。難怪有些人認為和網路泡沫非常相似，並且預計股市很可能出現類似的崩潰。不過，現在和2000年初不一樣。

2000年初的估值比現在高得多。2000年史指CAPE爲44倍，比現在高出10倍。此外，當時最受追捧的科技股按過去12個月獲利計算的本益比高達三位數，而目前「七巨頭」的平均本益比只有42倍。另一種能說明其間差異的方法，是比較兩個時代的代表性企業：思科和輝達。

2000年1月思科的本益比達到三位數。網路泡沫破裂時，思科市值蒸發超過90%。

輝達生產用於訓練AI模型的晶片需求量很大，該公司最近的漲幅可說是史無前例；2023年獲利成長 769%，在網路榮景時期，沒有哪家大公司能達到這樣的成長：思科獲利成長36%，而亞馬遜等許多當時股市上的寵兒根本沒有獲利。

AI有望大幅提升生產力，可能和工業革命一樣重要，此外，如果今年輝達以分析人士預測的速度成長，那麼它的遠期本益比將只有33倍，所以輝達算來還是相對便宜。如今的輝達不是2000年1月的思科。

輝達 AI 美股

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