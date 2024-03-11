美前財長桑默斯：Fed不降息機率升高

美國前財政部長桑默斯認為，Fed低估中性利率水準，而且Fed今年內不降息的機率愈來愈高。（路透）

知名經濟學家、美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，聯準會（Fed）對「中性利率 」的估計值太過寬鬆，且Fed今年內不會降息 的機率愈來愈高，利率不降反升的機率正從15%上升。不過，美國總統拜登 同日表示，他「打賭」聯準會將調降利率。

桑默斯日前接受彭博資訊訪問時表示：「有一些非常基本面的情況已經發生，而我不確定Fed已經充分意識到。中性利率已遠高於Fed所說的2.5%水準。」

中性利率是理論上Fed設定政策利率的基準，既不會推升經濟，也不會扯經濟後腿。如果決策官員誤判中性利率水準，可能會使Fed在設定利率時發生錯誤。Fed官員估計長期中性利率在2.5%，比目前的政策低率約低3個百分點。

桑默斯表示，「當Fed拿5%以上的政策利率，與2.5%的中性利率做比較時，則人們會說貨幣政策非常具有約束力，這其實大錯特錯。中性利率遠高於此（2.5%）；中性利率更接近4%，而非2%附近」。

決策官員本月開會時將更新對長期基準利率的預估；過去10年來，Fed預估的長期利率從未達到或高於4%。

Fed主席鮑爾日前在國會表示，就目前的政策利率而言，「我們現在離中性利率非常遠」；「目前利率相當具有約束力，遠高於中性利率」。

鮑爾說，「Fed在對近幾年來的政策體制做出劇烈轉變的判斷時，必須非常小心」。他鄭重表示，金融市場可能對今年的降息幅度做出過多的預期；「人們如果認為有任何確定的情況，將是真正的錯誤」。他還說，2月就業報告持續顯示經濟強勁，就業成長仍「比實際的人口成長快得多」。

桑默斯2月時曾強調，他預測今年內不降息反而升息的機率為15%；他8日表示，「這項機率可能正從15%升高之中」。

另一方面，拜登日前在費城一場競選活動上預測，Fed將會降息。他說：「我不能保證，但我打賭，你可以押注，這些利率將下滑。」但拜登沒有說明他認為何時將降息。目前市場普遍預期6月將降息。

另外，芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比表示，他預期今年隨著通膨進一步降溫，決策官員將降息；曾擔任聖路易聯準銀行總裁的博拉德則說，2月的就業報告提高了Fed加快邁向降息的機率。