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巴塞爾協議新規 Fed擬讓步

編譯湯淑君／綜合報導
路透報導，以Fed為首的監管機關回應華爾街強烈反彈，可望降低依據「巴塞爾協議III」規定必須額外持有的資本。（路透）
路透報導，以Fed為首的監管機關回應華爾街強烈反彈，可望降低依據「巴塞爾協議III」規定必須額外持有的資本。（路透）

路透報導，定期與監管機構接觸的業界主管透露，以聯準會（Fed）為首的美國監管機關回應華爾街強烈反彈，可望大幅降低依據「巴塞爾協議III」規定必須額外持有的資本。

Fed去年7月公布這項「巴塞爾協議III」提案，意在翻修資產額逾千億美元銀行提撥準備金的計算方式。提撥緩衝資本是為吸收潛在損失。監管機關當時說，針對30多家受影響的放款機構，將把總資本提高約16%。

知情人士表示，隨著主管官員醞釀大舉重寫那項草案，此數可望大幅降低，但討論仍在初步階段，尚未定案。官員正分析公眾評論以及銀行的潛在衝擊評估資料。

三名消息來源指出，提撥資本降最多的部分，將來自修改銀行對營運風險潛在損失的算法。就這部分而言，銀行業者一直促請監管當局降低放款服務（例如投資銀行業務）相關費用收入的風險權重。

知情人士並表示，官員也可望取消或降低對低收入戶抵押貸款的風險權重，以及對再生能源稅務抵減的風險權重。

他們說，Fed金融監管副主席巴爾正與Fed主席鮑爾商議，著手開始改寫這項提案。某位官員說，鮑爾尋求「大幅」更動。

巴爾曾表示，這套規定將強化銀行業體系、防範未知衝擊，例如去年爆發的區域銀行倒閉風暴。共同草擬這套規則的聯邦存保公司（FDIC）和美國貨幣監理署（OCC），則不予置評。

全球金融海嘯爆發後，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）同意一套國際資本標準，這項巴塞爾提案目的就在落實那套標準。但銀行業者宣稱，提議草案比巴塞爾協定更嚴苛，而且誇大了銀行風險。Fed內部也有異議，理事鮑曼和沃勒就投票反對這項提案，理由是傷害貸款者。副主席傑弗遜甚至鮑爾本人也表示疑慮。

另外，距離矽谷銀行（SVB）即將滿一年，紐約社區銀行（NYCB）近日因最新暴露的內控缺陷，受到投資人懲罰，從上周到本周初股價曾於兩天內大跌逾40%。但至少就目前而言，除了與紐約社區銀行相關的產品之外，期權和信用市場幾乎沒有顯示出焦慮的跡象。投資人似乎認定困擾NYCB的問題是該行獨有，並不擔心這預示另一場地區性銀行業危機即將來到。

紐約社區銀行的股價上周五重挫26%，本周一再跌23%，已是1997年以來最低，而SPDR標普地區銀行ETF這兩天分別收跌1.1%與0.02%。

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