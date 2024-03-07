我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

美股最錢線/獲利同步上揚 新高不是泡沫

財經新聞組／綜合報導

過去一年人工智慧(AI)帶動美股飆升，引發人們對泡沫是否即將破裂的質疑。但華爾街策略師的答案是否定的。

許多人認為，將當前的股市行情與2000年代初的網路泡沫或2021年的迷因股票狂熱進行比較還為時過早。首先，目前的反彈並不像之前泡沫後期的其他反彈那樣令人厭惡。

過去3年股指上漲約31%。這與3年期間內的平均回報率基本一致，但與2000年初98%的3年回報率或2021年底90%的回報率相去甚遠。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德在報告中寫道：「即使市場處於歷史高點，回報率也沒有接近那些水平。」「還有再漲的空間。」

當前反彈的基本動力並不能代表市場已達到與過去泡沫相同的水平。

高盛引用企業價值與銷售額的比率分析估值較高的個股占比。結果顯示，高估值股票目前占美股24%，低於2021年的28%和1990年代末科技泡沫期間的35%。

值得注意的是，對最近漲勢做出貢獻的被高估公司也少得多。

高盛股票分析師史奈德(Ben Snider)表示：「如果看看本益比非常高的公司數量，就會發現，相對於歷史而言，這個數字似乎並不那麼極端。」「眾所周知，如今有少數非常大型的公司以較高的本益比交易，而不是在幾年前的2021那樣，當時整個市場似乎普遍對定價感到興奮。」

他承認，目前漲勢缺乏廣度，很像網路泡沫時期。但他認為，關鍵差異在於：許多大型科技股的上漲與獲利成長一致，而網路泡沫時期的市場寵兒北電網路情況並非如此。

例如，AI龍頭企業輝達(Nvidia)過去一年飆升超過255%。但其獲利也保持同步成長，上一財年獲利成長了288%。

相較之下，1999年北電上漲超過320%。但當年調整後每股獲利僅成長約94%。北電最終申請破產，不再公開交易。（財經新聞組）

高盛 美股 AI

上一則

巴塞爾協議新規 Fed擬讓步

下一則

歐元翻身 重獲多國央行青睞

延伸閱讀

華為回歸…今年iPhone銷量估降15% 蘋果市值恐被輝達超越

華為回歸…今年iPhone銷量估降15% 蘋果市值恐被輝達超越
小摩：晶片熱讓亞太科技業一枝獨秀 其他則因總體環境成慘業

小摩：晶片熱讓亞太科技業一枝獨秀 其他則因總體環境成慘業
美股最錢線／4個月漲20% 德銀：就是泡沫

美股最錢線／4個月漲20% 德銀：就是泡沫
蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單

蘋果股價一直漲不動 遭高盛移出首選買進名單

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55
聯準會（Fed）一連串猛烈升息下來，美國經濟不但沒陷入衰退，還持續強勁成長，令許多經濟學家感到困惑。（路透）

Fed猛升息為何衰退無影、美股大漲？一張圖解惑

2024-03-01 10:24
特斯拉執行長馬斯克控告OpenAI及其執行長奧特曼等人，理由是他們違反了馬斯克在2015年協助創立OpenAI時所簽訂的協議。 （路透）

說好「造福人類」卻變成「一心賺錢」 馬斯克告OpenAI和奧特曼違約

2024-03-01 06:15
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持