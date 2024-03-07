美股最錢線/獲利同步上揚 新高不是泡沫

過去一年人工智慧(AI )帶動美股 飆升，引發人們對泡沫是否即將破裂的質疑。但華爾街策略師的答案是否定的。

許多人認為，將當前的股市行情與2000年代初的網路泡沫或2021年的迷因股票狂熱進行比較還為時過早。首先，目前的反彈並不像之前泡沫後期的其他反彈那樣令人厭惡。

過去3年股指上漲約31%。這與3年期間內的平均回報率基本一致，但與2000年初98%的3年回報率或2021年底90%的回報率相去甚遠。

貝爾德投資策略分析師梅菲爾德在報告中寫道：「即使市場處於歷史高點，回報率也沒有接近那些水平。」「還有再漲的空間。」

當前反彈的基本動力並不能代表市場已達到與過去泡沫相同的水平。

高盛 引用企業價值與銷售額的比率分析估值較高的個股占比。結果顯示，高估值股票目前占美股24%，低於2021年的28%和1990年代末科技泡沫期間的35%。

值得注意的是，對最近漲勢做出貢獻的被高估公司也少得多。

高盛股票分析師史奈德(Ben Snider)表示：「如果看看本益比非常高的公司數量，就會發現，相對於歷史而言，這個數字似乎並不那麼極端。」「眾所周知，如今有少數非常大型的公司以較高的本益比交易，而不是在幾年前的2021那樣，當時整個市場似乎普遍對定價感到興奮。」

他承認，目前漲勢缺乏廣度，很像網路泡沫時期。但他認為，關鍵差異在於：許多大型科技股的上漲與獲利成長一致，而網路泡沫時期的市場寵兒北電網路情況並非如此。

例如，AI龍頭企業輝達(Nvidia)過去一年飆升超過255%。但其獲利也保持同步成長，上一財年獲利成長了288%。

相較之下，1999年北電上漲超過320%。但當年調整後每股獲利僅成長約94%。北電最終申請破產，不再公開交易。（財經新聞組）