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蘋果iPhone 在中國銷量大減24%

財經新聞組／綜合報導

Counterpoint Research發表報告顯示，2024年前6周，蘋果iPhone在中國的銷售量大幅下滑。

該分析公司報告表示，由於蘋果面臨華為、Oppo、Vivo和小米等本土智慧型手機公司的激烈競爭，iPhone銷量在此期間暴跌24%。

特別是蘋果面臨來自中國科技巨頭華為的巨大壓力。華為在推出Mate 60智慧型手機後，其消費者業務在中國經歷了復甦。

幾家中國智慧型手機競爭對手在這6周時期內的銷量也出現下降，但降幅沒有蘋果那麼明顯。Counterpoint Research的數據顯示，Oppo智慧型手機出貨量年減29%，Vivo和小米分別下降15%和7%。

前6周表現最好的智慧型手機品牌是華為及其子公司榮耀；後者是因美國制裁而於2020年從這家科技巨頭中分拆出來。

Counterpoint Research數據顯示，2024年前6周華為智慧型手機出貨量年增64%。同時榮耀手機出貨量增加2%。

蘋果在其主要市場中國面臨嚴峻的環境。幾個值得注意的趨勢正在增加壓力，其中尤其是來自中國本土智慧型手機製造商的激烈競爭。

華為去年推出Mate 60智慧型手機，具有5G連線功能。這讓全球大感意外，因為美國政府在2019年和2020年對華為實施多次制裁，切斷其5G行動聯網所需的關鍵晶片和技術。

華為的Mate 60展現出再起的初步跡象。Counterpoint Research分析師沙赫(Neil Shah)表示：「華為正在捲土重來，試圖重新贏回幾年前轉向 iPhone 的用戶。」「蘋果受到一些影響，但高端市場的其他非蘋果品牌也感受到來自華為的壓力。」

他補充說：「由於2022年第4季中國工廠因疫情關閉，出貨數據轉移到1月，讓蘋果2023年1月的『銷售量』異常高於2024年。」

由於中國實施疫情封鎖，蘋果供應鏈在2022年底出現中斷。

華為 智慧型手機 iPhone

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