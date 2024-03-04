巴克萊上調超微目標價 還能再漲14% 因AI應用晶片銷量超預期

巴克萊銀行上調超微（AMD）目標價，由200美元調高到2358美元。（路透）

巴克萊銀行（Barclays）分析師Tom O'Malley周一表示，超微（Advanced Micro Devices）的AI 應用晶片 銷量將遠超預期。他重申對這家晶片製造商的增持評級，並將目標價由200美元調高到235美元。

超微股價周日上漲1.34%，收紅在205.36美元，如果巴克萊預估正確，意味還有逾14%的漲幅。

O'Malley表示，「在2025年及其後，超微是我們追蹤的AI行業當中，定位最準確的公司」。他說，我們「認為該公司今年將繼續逐步提高MI300的營收展望」。MI300是超微為驅動AI項目和AI應用所提供的資料中心繪圖晶片（GPU）。

O'Malley預計，超微今年將從資料中心GPU獲得45億美元的營收，明年可達92億美元，而且在止於3月的一季將搶得伺服器處理器業務的市占。

超微執行長蘇姿丰1月曾說，該公司2024年資料中心GPU的營收將超過35億美元。

過去12個月間，超微股價上漲153%，是 iShares半導體交易所交易基金64%漲幅的兩倍多。