AI帶來的剽悍漲勢讓美銀再喊漲美股 但示警短期拉回

美銀策略師蘇布拉曼尼亞調高史坦普500指數年底目標價。圖為紐約證交所交易員。（路透）

美銀策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）是最新調高美股史坦普500 指數年底目標價的股票策略師，而美股今年來的漲勢已讓許多分析師措手不及。不過，美銀一項「美股逆向指標」現在更接近發出「賣出」訊號，應當留意短期內的拉回風險。

蘇布拉曼尼亞預期史坦普500指數年底達5,400點，這高於她先前預估的5,000點，這代表比上周五（1日）收盤的5,137點還能再漲約5%。她說，指標正閃爍多頭訊號，因為企業未來獲利成長更強勁且具有「意料外的」利潤韌性。

蘇布拉曼尼亞在3日寫給客戶的報告中表示：「多頭市場和狂熱—我們尚未到達這樣的程度。投資分為已改善，但狂熱程度還是有限制的。」她目前擔任美銀美股和量化策略部門主管。

根據彭博資訊追蹤20多位賣方策略師，美銀喊出史坦普500指數今年5,400點的目標價，是華爾街 中最樂觀看法之一，加入了Yardeni研究公司的亞德尼（Ed Yardeni）和瑞銀集團戈盧布（Jonathan Golub）的行列，後兩人對年底目標價看法相同。

AI狂熱已經讓華爾街分析師大感意外，也促使策略師們競相調整預測，以便讓自己已落後的預測值跟上股市大漲的走勢。在過去幾周，Piper Sandler、瑞銀和巴克萊都調高了美股目標價，高盛集團和瑞銀自去年12月以來已二度調高展望，此前聯準會政策立場轉向鴿派。

史坦普500指數上周五突破5,100點關卡，為史上首見，而且已經超越華爾街分析師平均預估年底4,899.40點的目標價位。

史坦普500指數今年來已上漲7.7%，延續2023年24%的漲勢。去年第4季的財報再度證實企業獲利正在改善，在98%公布財報的企業中，78%業績都高於預期。

不過，蘇布拉曼尼亞認為，在華爾街多頭氛圍提升之際，股市短期內有拉回的風險。美銀的「賣方指標」—追蹤美國賣方策略師平均持股建議配置的指標，上月攀升至更高水準，攀升33個基點至54.7%，更接近「賣出訊號」，而非「買進」，這種情況是2022年4月來首見。

蘇布拉曼尼亞表示：「賣方指標一直是一項可靠的逆向指標。換句話說，華爾街極度看空時，它發出看漲訊號，反之亦然。」

另外，去年最看淡美股的Piper Sandler投資策略長坎特羅維茲（Michael Kantrowitz）上月將史坦普500指數年底展望調升至5,250點，超越其他看多派分析師，包括Oppenheimer資產管理公司首席投資策略師斯托爾茨福斯、Fundstrat Global Advisors研究主管Thomas Lee，後兩人都預期史坦普500指數年底為5,200點。

就連最常唱衰美股的摩根士丹利分析師威爾森（Mike Wilson），現在都預期美股漲勢會擴大到大科技公司以外的企業。他的史坦普500目標價為4,500點，代表會從上周五下跌約12%。