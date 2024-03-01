PIMCO示警：美赤字不斷擴大 國債市場可能「回到未來」

美國赤字不斷擴大，有可能讓公債市場重返1980年代，當時普遍要求較高的期限溢價。（美聯社）

債券投資 巨擘品浩（Pimco）警告，美國在財政上肆意揮霍可能讓國債市場重返1980年代，當時出現「債券義勇軍」（bond vigilantes），對持有期限較長債券，要求更高的報酬。

根據品浩非傳統策略投資長Marc Seidner和投資組合經理Pramol Dhawan，通貨膨脹加劇和預算估算惡化，衡量債券投資人持有長期債券能獲得多少補償的一個關鍵指標，可能開始扭轉「40年來的下降趨勢」。

倆人在周四發布的報告裡問道，「萬一我們正回到未來，回到類似於前幾十年的市場，當時普遍要求較高的期限溢價，那該怎麼辦？」期限溢價是指投資人持有長期債券所要求的額外報酬，被視為對債券持有人的保護，使其除了經濟成長和聯準會政策等因素之外，免於通貨膨脹和供需衝擊等其他不可預見風險的影響。

自從全球金融危機以來，紐約聯邦準備銀行的10年期公債期限溢價模型平均低於0.5%，且有相當長的時間是負值。去年9月，這個關鍵指標短暫轉為正值，因10年期公債殖利率 飆高，峰值高於5%，此前，市場擔心美國赤字 以及聯準會政策利率可能長時間維持高位。

儘管期限溢價仍略低於零，但市場擔心殖利率再次攀升，從而將10年期公債殖利率推向5%，引發廣泛的金融市場動盪。

品浩示警，就算期限溢價返回1990年代末到2000年代初，大約200個基點，也可能影響重大，不只是債券價格，還有股票、房地產和其他根據未來現金流折現來估值的資產，價格都將受創。

品浩指出，期限溢價攀高的主要影響包括殖利率曲線變陡。10年期公債殖利率目前在4.25%左右，低於較短期限公債，以及聯準會目標區間5.25%到5.5%。央行寬鬆政策後，殖利率曲線倒掛通常得以修正，但品浩不排除另一可態性：期限溢價再現，殖利率曲線也會修正。

品浩下結論說：「隨著期限溢價捲土重來，很有可能聯準會首次降息後，殖利率曲線出現拗折，較短期公債的殖利率下滑，中期變動不大，較長期的則上升。」