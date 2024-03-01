聯準會縮表時程 比預期時間長

在降息之外，聯準會縮表進程也備受官員重視。（路透）

聯準會 官員開始熱中討論資產負債表縮減的最終結果，但良好的市場狀況、近期央行官員的評論和債券交易商的估計顯示，這個過程可能比預期的時間要長。

推動重新思考的一個因素是美國短期融資 市場的流動性狀況優於預期，至少阻止華爾街原本預計會迫使聯準會停止融資的一系列波動。資產負債表收縮的努力被稱為「量化緊縮」(QT)。

最重要的是，聯準會最近一次會議紀錄顯示，部分政策制訂者對收縮速度的長期放緩感興趣，這實際上可能會讓QT政策持續更久的時間。。

聯準會在新冠疫情期間購買約4.6兆元的債券，與零利率 一起支撐經濟度過危機。為金融體系增加流動性並保持其平穩運行的努力，使其整體資產負債表規模增加一倍多達到約9兆元。

當通膨飆升迫使聯準會自2022年3月開始提高利率時，官員們很快就開始縮減其持有的國債和抵押貸款支持證券的規模，允許每月最多950億元的餘額到期無需更換。

預計今年美國國債發行規模擴大、利率上升和聯準會QT將繼續耗盡流動性，可能引發短期融資市場波動，但至今這種情況尚未發生。事實上，銀行和其他市場參與者將現金交換為國債的關鍵回購協議市場的借款利率，最近幾周已經下降。

原因雖不清楚，但一個關鍵的結果是，聯準會隔夜逆回購工具(ONRRP)的使用可能超出預期；該工具已成為華爾街存放多餘現金的首選場所，也是聯準會官員衡量市場流動性水平的試金石。2月每日使用量從去年同期超過2兆元縮減至平均約5400億元。

隨著ONRRP的現金流失，聯準會仍充裕的銀行準備金預計將開始下降，導致整體金融體系流動性收緊，聯準會希望透過縮減QT來控制流動性。