貓糧暢銷+漲價 JM Smucker賺錢

Jif花生醬製造商JM Smucker第3財季獲利超出華爾街 預期，因為在高通膨且價格上漲的背景下，對其高價寵物食品和食品主食的需求仍保持不變。

雖然受通膨打擊的消費者越來越喜歡在家做飯，但對Uncrustables冷凍三明治等JM Smucker冷凍零食的需求仍然強勁。

根據LSEG數據，這家總部位於俄亥俄州 奧爾維爾的公司第3財季淨銷售額為22.3億元，略高於分析師平均預期的22.2億美元。

該公司的銷售成長是由Meow Mix貓糧所推動，並受到先前調高的售價的刺激。

該公司當季毛利率 從去年的34.1%上升至36.9%。

過去一年，售價調漲提高了JM Smucker的獲利，該公司預計最近收購Twinkies製造商Hostess Brands的交易將進一步提高其利潤率。

根據LSEG數據，JM Smucker上季獲利為每股2.48元，而分析師平均預期為每股2.27元。

該公司以其獨特的玻璃罐而聞名，由於分拆寵物食品和收購Hostess Brand的影響，維持可比銷售財測，並提高獲利財測的下限。

JM Smucker目前預計全年獲利將在9.45至9.65元之間，而之前的範圍為9.25至9.65元。

本月稍早規模較大的同業卡夫亨氏報告，由於前幾季價格上漲，其銷售受到壓力，導致銷量下降。