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若透過蘋果系統付款 可能無法使用Netflix帳戶

編譯林聰毅／綜合外電
CNN報導，Netflix希望其客戶停止透過蘋果的應用程式商店App Store支付其串流訂閱費用。Netflix說明中心網站上的一個新增內容顯示，透過蘋果付費的會員可能很快就會被提示改變其付款計畫。（美聯社）
CNN報導，Netflix希望其客戶停止透過蘋果的應用程式商店App Store支付其串流訂閱費用。Netflix說明中心網站上的一個新增內容顯示，透過蘋果付費的會員可能很快就會被提示改變其付款計畫。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Netflix希望其客戶停止透過蘋果的應用程式商店App Store支付其串流訂閱費用。

CNN指出，Netflix說明中心網站上的一個新增內容顯示，透過蘋果付費的會員可能很快就會被提示改變其付款計畫。

Netflix的發言人表示，如果在每月訂閱續約日前，未新增付款方式，會員將無法使用其Netflix帳戶，直到增添新付款方式為止，。

該名發言人表示，這項政策變更將影響在美國和加拿大等國家使用Netflix基本方案的會員。

蘋果多年來一直遭到App Store的應用程式（App）反彈，因為蘋果公司從所有App內購中抽成30%。 蘋果表示，在某些情況下，抽成會降至15%。

Netflix在2018年停止接受新客戶和重新加入客戶的Apple付款，但Netflix的政策變更，意味著原本透過Apple付款的現有客戶現在須做出轉變。

多年來，蘋果的應用程式內購費用一直令應用程式開發商忿忿不平。上個月，美國最高法院拒絕審查下級法院的一項命令，對蘋果是一大打擊，因為這項命令要求蘋果允許所有開發商添加按鈕或連結，以引導客戶透過其他支付管道購買應用程式內的內容。

Netflix App Apple

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