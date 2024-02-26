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美股最新走勢 聚焦Fed動態

編譯劉忠勇／綜合報導
美國三大股指上周全面上漲。(路透資料照片)
美國三大股指上周全面上漲。(路透資料照片)

美國三大股指上周全面上漲1.3%以上，道瓊和標普500指數連二日創新高。隨著財報季進入尾聲，投資人焦點也將從輝達（NVIDIA）輝煌的業績轉回聯準會（Fed），貨幣政策將再度成為左右美股的主力。

標普500指數上周五（23日）一度突破5,100點關卡，但終場上漲不到0.1%，道瓊工業指數漲0.2%；那斯達克指數回落0.3%，反映科技股投資人獲利了結。費城半導體指數回落1.1%，台積電ADR續漲0.3%，周線上漲2.2%。

輝達上周公布的財報令投資人驚豔不已，單單兩個交易日即大漲17%，上周五市值一度突破2兆美元。如今多數企業已公布財報，據LSEG統計，標普500指數成分股企業上季獲利年比成長10%，是2022年第1季來最大增幅。

美股日前的漲勢顯然是受強勁的財報帶動，而非降息預期帶來激勵。LPL金融公司首席全球策略師克洛斯比說：「市場對強勁的財報表現感到滿意，除了降息之外還有值得慶祝之事。市場仍然相信降息在即，只是遲早問題。」

不過，隨著財報光環逐漸消退，焦點正重新轉回總經形勢，因此，利率和債券殖利率走向，可能重獲關注。

美國公債殖利率上揚，不僅提高債券相對於股票的吸引力，也增加企業和家庭的資金成本，通常會對股票價位帶來壓力。美國10年期公債殖利率上周一度漲到4.35%，上周五回落至4.258%。

華爾街將密切關注本周四公布的1月個人消費支出物價（PCE）指數，這是Fed偏好用來掌握物價壓力和Fed走向的通膨依據。最近的消費者物價和就業數據高於預期，讓Fed按兵不動更有餘裕。彭博調查顯示，1月年增率料為2.4%，低於上月的2.6%。

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