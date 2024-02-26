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年成長28% 波克夏上季營業利益亮眼

編譯湯淑君╱綜合報導

「股神」巴菲特領導的波克夏公司上季營業利益成長28%，主要由保險承銷獲利改善驅動，抵銷鐵路、公用事業和能源部門盈餘下滑綽綽有餘。同時，現金水位暴增至新高紀錄。

波克夏24日公布，去年第4季營業利益達84.81億美元，比第3季的108.8億美元下滑，但較一年前同期的66.3億美元成長28%。

上季淨利376億美元，也優於2022年第4季的181億美元，反映波克夏總計逾3500億美元的股票投資組合帳面收益。第4季股票投資利得由最大持股蘋果領漲。執行長巴菲特建議投資人聚焦剔除投資利得的營業利益，因為股價漲跌是一時的，不能反映公司基本獲利能力。

總計2023全年營業利益增加17%至373.5億美元；全年淨利971億美元，與2022年淨損220億美元對照鮮明。2023全年總營收3645億美元，也較2022年的3021億美元擴增。

波克夏上季買回價值22億美元自家普通股，比第3季的11億美元倍增。

截至12月底為止，波克夏資產負債表上的現金及短期證券總計1676億美元，升到歷史新高，超越第3季末的1570億美元，顯示大型獵物難尋。

巴菲特並在年度致股東信上表示，波克夏保險事業去年表現優異，在銷售額、浮存金和承銷獲利都創紀錄。他說，波克夏「基業長青」，還有成長空間，且對股東信守「極端財務保守主義」，有能力因應「比目前為止所經歷過更重大的金融災難」。他預期資本利得將成為未來數十年助長波克夏價值的「一項重要元素」。巴菲特指出，副董事長亞伯從各方面來看都「準備好擔任明日的波克夏執行長」。

巴菲特表示，波克夏將「無限期」繼續投資西方石油公司以及五大日本商社三菱、三井、住友、丸紅和伊藤忠。

波克夏 投資 巴菲特

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