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NVIDIA輝煌財報過後AI尾勁仍可期待 美股回頭看Fed臉色

編譯劉忠勇／綜合外電
從目前態勢來看，AI熱潮再怎麼熱，仍很少有人膽敢公開對做。（路透）
從目前態勢來看，AI熱潮再怎麼熱，仍很少有人膽敢公開對做。（路透）

美國三大股指本周全面上漲1.3%以上，道瓊工業指數和史坦普500指數連續二日創下歷史新高。隨著財報季進入尾聲，投資人關注的焦點也將從輝達（Nvidia）輝煌的業績轉回聯準會（Fed），貨幣政策將再度成為左右美股後勢的主力。

史坦普500指數周五一度突破5,100點大關，終場上漲不到0.1%，道瓊工業指數漲0.2%。那斯達克周四飆漲3%，創下一年來最大單日漲幅後，周五回落0.3%。

費城半導體指數周五回落1.1%。台積電ADR續漲0.4%，周線上漲2.2%，領先費半的1.9%。

輝達（Nvidia）周三傍晚發布的財報令投資人驚豔不已，單單兩個交易日即大漲17%，周五市值一度突破2兆美元。如今絕大多數業者已經發布財報，據LSEG統計，史坦普500指數成份股企業上季獲利較上年同期成長10%，是2022年第1季來最大增幅。

美股日前的漲勢顯然是受強勁的財報所帶動，而非對降息預期的激勵。LPL金融公司首席全球策略師LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）說：「令人鼓舞的是，市場對於強勁的財報表現感到滿意，除了降息之外還有值得慶祝之事。市場仍然相信降息在即，只是遲早的問題。」

瑞銀環球財富管理全球首席投資總監赫菲爾（Mark Haefele）說， 「科技股上漲之速，已經讓投資人思考是否獲利了結。投資組合再平衡固然有好處，但我們認為，保留對美國大型科技股的策略部位很重要。」

不過，隨著財報光環未來幾周逐漸消退，焦點將重新轉回總觀經濟形勢，因此，投資人近來不以為意的利率和債券殖利率走向，可能重獲關注。

美國公債殖利率上揚，不僅提高債券相對於股票的吸引力，也增加企業和家庭的資金成本，通常會對股票價位帶來壓力。美國基準10年期公債殖利率本周一度漲到4.35%，周五回落至4.258%。

聯準會（Fed）官員幾乎已排除3月降息的可能性，本周公布最近開會的會議紀錄中，再次強調無需急於降息。

華爾街將密切關注下周公布1月個人消費支出（PCE）物價，這是Fed偏好用來掌握物價壓力和Fed走向的通膨依據。最近的消費者物價和就業數據高於預期，讓Fed按兵不動更有餘裕。彭博調查顯示，1月年增率料為2.4%，低於上月的2.6%。

Horizon 投資服務公司執行長卡爾森（Chuck Carlson）說：「 如果通膨再度呈現向下走勢，對利率會有幫助，並為美股提供下一個促漲因素。」

Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli） 說：「我們預計這股動能會持續下去，短期內出現融漲（melt-up），但今年美股題材終究會跟經濟和Fed相關。」「只要經濟繼續擴張，就很難打斷多頭。」

據統計，輝達股價在財報公布次日飆升，讓做空的一方帳面慘賠30億美元。從目前態勢來看，很少有人公開對做這股AI熱潮。

Gabelli基金價值部門聯席投資總監麥倫吉（Chris Marangi）說：「AI正以我們無法預測的方式改變世界，輝達是少數能夠從這一榮景中明確獲利的實質贏家。除了不要跟它對抗之外，我沒什麼獨到的看法。」

投資 殖利率 降息

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