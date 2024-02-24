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華納探索串流服務Max首見獲利

財經新聞組／綜合報導

華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)第4季獲利和營收均未達到分析師目標，但隨著其串流服務Max在2023年首次實現獲利，自由現金流有所增加。

華納兄弟探索公司第4季產生33.1億元自由現金流，2023年末自由現金流為61.6億元，年增86%。執行長扎斯拉夫(David Zaslav)優先考慮增加自由現金流和減少公司債務：本季償還了12億元債務，2023年全年償還了54億元債務。該公司仍有442億元的債務餘額。

該公司的旗艦訂閱串流服務Max於2023年實現獲利，全年調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為1.03億元。

自2022年華納媒體和Discovery合併以來，扎斯拉夫大幅削減了串流媒體服務的內容支出。他的努力讓Max領先傳統媒體競爭對手迪士尼、康卡斯特旗下的NBCUniversal和派拉蒙全球的串流媒體部門實現獲利。

該公司全球直接面向消費者的訂戶數量為9770萬，較上季成長2%。

該公司第4季淨虧損4億元，合每股虧損16分；去年同期虧損21億元，合每股虧損86美分。

第4季調整後EBITDA為25億元，較上年同期下降5%，因為美國編劇工會和演員工會的罷工導致製片廠營收延後入帳。

該季電影工作室營收下降17%至31.7億元。調整後EBITDA下降29%至5.43億元。

財報顯示，不計外匯變化，有線電視廣告營收下降14%，實際發行收入下降4%。

由於有線電視訂閱量下降，華納兄弟探索公司本月宣布將與迪士尼和福斯成立一家合資企業，提供規模更小、成本更低、以體育節目為主的有線電視網。

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