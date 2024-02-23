Fed有疑慮 擔憂太早降息

聯準會 （Fed）21日公布的會議紀錄顯示，大多數官員在1月政策會議上表達對過早降息 的疑慮，認為其風險會大於利率 長時間處於高位的風險。會議紀錄也顯示，有些官員認為可能已經到開始放慢縮表速度的時機。

根據聯邦公開市場操作委員會（FOMC） 1月30日至31日的會議紀錄，部分決策官員擔心通膨朝著2%目標回落的進展可能停滯，希望在降息之前看到更多通膨穩步回落的證據。

官員一致認為利率可能已見頂，但還不能確定何時啟動降息。Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）21日也表示，當前經濟環境並不支持Fed降息。

會議紀錄顯示，「大多數與會者指出過快放鬆政策立場的風險，並強調仔細評估經濟數據對於判斷通膨是否可持續下降至2%目標的重要性。」

只有「兩位」官員指出，等待降息時間過長，會給經濟帶來風險。對於限制性貨幣政策立場需要維持多久，與會者認為答案仍有不確定性。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家德瑞克‧陳（音譯）說：「即使他們到後來必須加快降息以趕上步調，他們還是寧願晚一點開始降息。」

另外，許多與會者暗示，Fed在3月會議上應對資產負債表深入討論，為放緩縮表的「最終決定」提供指引。

根據這份會議紀錄顯示，Fed官員們傾向放慢減持美國公債的速度，以降低引發市場不穩定的風險。

路透報導，聯準會從2020年3月開始將持有的債券規模擴大了一倍多，最高峰時期曾逼近9兆美元，目前資產負債表規模已縮小至7.7兆美元左右。Fed透過縮小資產負債表的量化緊縮政策，作為升息行動的補充，以推動通膨降溫。會議紀錄出爐後，與Fed利率連動的期貨合約顯示，交易員仍認為Fed將從6月開始降息。