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美股漲勢告一段落？技術分析師：3月面臨季節性疲態

編譯湯淑君／綜合外電
美股今年來震盪走高，但技術分析師警告，隨著上漲動能減弱，美股下月走勢可能是2024年最糟的一段，反映「季節性」疲態，去年3月就是一例。（路透）
美股今年來震盪走高，但技術分析師警告，隨著上漲動能減弱，美股下月走勢可能是2024年最糟的一段，反映「季節性」疲態，去年3月就是一例。（路透）

美國股市今年來震盪走高，最近史坦普500指數迭創新高勢如破竹。但技術分析師警告，隨著這股上漲動能顯得愈來愈弱，美股下個月走勢可能是2024年最糟的一段，反映「季節性」疲態，去年3月就是一例。

MarketWatch報導，BTIG首席市場技術分析師柯林斯基表示，最近把美股推上紀錄高點的動能正日益衰減，一旦3月的「季節性」疲態再現，可能把美股主要指數推落今年最慘的深淵。

柯林斯基在致客戶報告中寫道：「史坦普500指數技術面沒出什麼差錯，但每漲一波，後續動能就遞減。」據他研判，這個大型股指數若跌破4,920點價位，「短期動能」就會轉變。史坦普500指數20日收在4,975.51點。

美股今年來走勢在多空拉鋸下起起伏伏，投資人一方面對聯準會（Fed）利率路徑提高警覺，另一方面卻又受人工智慧（AI）應用前景樂觀和企業獲利強勁鼓舞，以致大盤震盪走高，年初迄今三大指數仍是漲的。史坦普500今年來漲幅將近4%，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數則各漲3.5%和2.1%，主要拜微軟、蘋果、輝達（Nvidia）等七支巨型科技股領漲之賜，使過去兩個月來華爾街收盤頻創新高。

但柯林斯基認為，美股乍看下表現亮麗，卻面臨更大的下跌風險，因為季節性疲軟可能使美股下個月走勢欲振乏力。

他說：「許多人對所謂季節性型態嗤之以鼻，但過去一年來，卻準得令人毛骨悚然。」

柯林斯基指出，2023年3月中，美股在區域銀行業危機中摔落低點，到7月攀上波段高峰，接下來在10月下旬跌到低谷，直到今年2月中旬又攀抵巔峰。

他說：「基於動能呈現負背離，如果（美股）拖著疲弱的腳步進入3月，不該覺得訝異。」

美股 史坦普500 華爾街

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