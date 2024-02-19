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第三筆補助得主出爐…美晶片法案至今最高補助額 格芯獲15億美元

編譯陳苓／綜合外電
美國晶片法案的第三筆補助款得主出爐，拜登政府19日宣布，將給予全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）15億美元擴產晶片，以強化本土供應鏈。 （路透）
美國晶片法案的第三筆補助款得主出爐，拜登政府19日宣布，將給予全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）15億美元擴產晶片，以強化本土供應鏈。 （路透）

美國晶片法案的第三筆補助款得主出爐，拜登政府19日宣布，將給予全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）15億美元擴產晶片，以強化本土供應鏈，為該法案至今的最高額補助。

據格芯與美國商務部的初步協議，格芯將在紐約州馬爾他（Malta）打造新的半導體生產工廠，並要擴大在紐約州馬爾他和佛蒙特州伯靈頓的現有生產。與此同時，政府還將提供16億美元的貸款。

白宮國家經濟委員會主管布蘭納德（Lael Brainard）說：「今日的投資，將藉由擴大本土生產用於衛星和太空通訊等的晶片，來保護國家安全。」

商務部長雷蒙多說，格芯馬爾他工廠的擴建，將確保通用汽車（GM）等汽車供應商和製造商，能取得穩定的晶片供給。格芯和通用汽車本月9日已宣布了長期協議，通用將能取得美國製的處理器，避免晶片短缺導致工廠停產的事件重演。

雷蒙多並說，馬爾他的新廠將生產美國目前尚未生產的高價值晶片。而整修後的伯靈頓工廠，將是美國第一家能夠大量生產次世代氮化鎵（GaN）矽晶片的工廠，此種晶片可用於電動車、電網和智慧機。

晶片法案先前兩筆補助款的金額較小，分別給予英國航太系統公司（BAE Systems）的美國子公司，以及微晶片科技（Microchip）。

台積電、三星電子也預料將獲晶片法案補助，協助這兩家公司在美國設廠。彭博上周報導，英特爾正與拜登當局商討逾100億美元的補助，倘若成真，將是晶片法案迄今的最高額撥款。

晶片 拜登 雷蒙多

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