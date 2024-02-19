德國企業轉進美國 去年對美承諾投資創新高

巴斯夫是投資人和政界關切德國本土工業化程度遞降的焦點。（路透）

英國金融時報報導，德國 企業去年投資 美國規模創下歷史新高，反映美國經濟強勁，租稅獎勵誘人，另一面也顯示德國和德國最大貿易夥伴中國大陸的條件相對惡化。

德國企業去年在美國承諾投資額達到歷史新高157億美元，遠高於前年的82億美元，也遠高於去年對中國大陸承諾的投資額59億美元。

外國對美國承諾的金額中，德國在新建投資或擴大投資均占約15%，高於前年的6%。

如此投資盛況，正值拜登政府通過通膨削減法和晶片法的頭一年，兩法提供超過4,000億美元的抵稅優惠、貸款和補貼，旨在重建美國製造業並加快能源轉型。

去年，德國企業在美國宣布了185個投資案，其中73個是在製造業。最大的建案是福斯（VW）旗下Scout Motors電動車子公司在南卡羅來納州 哥倫比亞200億美元的投資案。不過，併購和其他形式的股權投資並不在fDi Markets所追蹤的統計之列。

德國兩大企業一巴斯夫（BASF）和西門子能源（Siemens Energy）高層主管表示，美國政府工業政策相當務實、長期市場前景健全，加上對供應鏈的重視，帶動在美國的投資。

這波投資美國的盛況仍正持續。德國美國商會2月8日公布對224家德國企業在美國的子公司的調查中發現，有96%的企業計劃在2026年以前會擴大投資。

巴斯夫計劃在2023年至2027年間在北美地區投資37億歐元，其中包括在路易斯安納州基斯馬爾和俄亥俄州辛辛那提大舉擴建石化廠。

巴斯夫是投資人和政界關切德國工業化程度遞降的焦點。因俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲能源價格飆升，巴斯夫已宣布縮減路德維希港總公司規模，數千工作被裁，工廠被迫關閉。