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輝達財報將上秀 分析師預期營收暴增237% 是否能再點火AI族群

編譯林奇賢／綜合外電
輝達（Nvidia）預定21日美股盤後公布上季財報，分析師預期營收將年增237%，獲利更將成長七倍多。（路透）
輝達（Nvidia）預定21日美股盤後公布上季財報，分析師預期營收將年增237%，獲利更將成長七倍多。（路透）

輝達（Nvidia）預定21日美股盤後公布上季財報，分析師預期營收將年增237%，獲利更將成長七倍多，因該公司持續稱霸繪圖處理器（GPU）市場，而輝達的挑戰在於能否符合市場的高度期待，以及中國構成的風險。

根據FactSet訪調分析師的共識預測值，輝達截至1月29日的上季（會計年度第4季）營收，將較去年同期大增237%，攀抵203.74億美元，每股盈餘更從0.57美元飆增至4.59美元。

輝達的季度營收，是從截至去年4月30日的一季，開始注入動能並加速成長。輝達即將公布上季營收，年增幅應會非常高，但分析師預期季成長幅度將從前季的34%放緩至12%。

Buffalo大市值基金投資組合經理勞丹（Ken Laudan）接受MarketWatch訪問時說，他認為分析師如此預測偏保守，因為即便是「超大規模」的資料中心營運商，也一直在「購買他們能得到的任何GPU」。

他預期，今年「人工智慧賦能者（AI enablers）」或製造GPU和相關產品的公司（例如輝達和台積電）依然會維持既有的勢頭，而微軟、亞馬遜、字母等雲端服務供應商，將繼續主導AI相關的投資。

Finbold報導指出，雖然輝達某種程度上和遊戲和AI產業的命運牽連，但該公司持續和中國市場往來，仍是干擾該公司未來趨勢的最大單一因素。

輝達去年11月下旬發布的財報非常強勁且優於預期，但在那之前有消息稱，美國政府針對中國所實施的出口限制措施，衝擊輝達約50億美元的訂單，導致當時該公司股價短暫下跌。

隨後輝達敲定持續橫跨太平洋銷售其產品的協議。不過，中企據悉對於買降規的產品並不那麼熱中。同時，百度去年轉向華為下單採購部分微晶片，反映中國試圖降低對西方供應商依賴的趨勢。

輝達 AI 投資

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