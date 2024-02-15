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巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）近來正悄悄加碼一檔或多檔股票，並且連續第二季尋求美國證管會（SEC）准許暫時保密。巴隆周刊（Barron's）推測，巴菲特持續祕密敲進的應該是金融股，答案可能在5月揭曉。

新增祕密持股可能5月揭曉

巴隆周刊報導，波克夏在14日晚間發布的13-F申報文件中揭露，去年第4季也尋求保密處理，延續11月時的做法，未在13-F報告中列出祕密持股。

這意味這一檔（或多檔）祕密持股，或許要等到5月中旬波克夏公布13-F報告、揭露第1季持股細節時，才會公諸於世。

波克夏執行長巴菲特可能在5月股東年會上談論這起重大投資；但若該持股占波克夏投資比重達到5%，就可能提早揭露。

波克夏之所以要求暫時保密，想必是因為巴菲特希望持續加碼買進，以免外界一旦得知新增持股訊息，可能引起投資人紛紛跟進導致股價暴漲、增加波克夏的買進成本。巴菲特團隊在2020年累積雪佛龍、Verizon和Marsh & McLennans股票時，也曾要求保密處理。

巴隆周刊猜測，巴菲特這回祕密買進的股票應該是金融股，因為根據波克夏在第3季10-Q報告中揭露的資訊，持有金融股的成本基礎增加逾10億美元。隨著波克夏持續加碼，該祕密股票的最終持有部位總值可能達到50億美元或更多。

祕密股票三個可能：大摩、貝萊德或安達

巴隆推測，巴菲特默默加碼買進的新股票應該只有一檔，這個新增投資標的可能是安達（Chubb，代碼CB）、貝萊德（BlackRock，代碼BLK），或摩根士丹利（Morgan Stanley，代碼MS）。

波克夏買進的可能是市值前25大的金融公司，這讓巴菲特能輕易累積投資部位、使持股價值達到50億美元。

摩根士丹利可能對巴菲特有吸引力，因為大摩獲利主要靠財富管理驅動，盈餘表現較其他銀行不受制於經濟景氣榮枯。摩根士丹利股價目前約85美元上下，預期本益比14倍。

貝萊德是資產規模最大的全球投資管理公司，該股目前約781美元，預期本益比約20倍。執行長芬克領導有方，使貝萊德在ETF與債券領域占有領先優勢，吸引的投資資金淨流入在業界名列前茅。不過，目前目前貝萊德股價對巴菲特可能偏高了些。

安達是一家大型保險集團，管理良善。基於波克夏從事保險業半個多世紀，巴菲特對這家公司十分熟悉。安達目前股價約248美元，預期本益比11倍。

近年來波克夏賣出幾檔金融股，包括摩根大通（JPMorgan Chase）和高盛集團（Goldman Sachs）的股份，以及長期持有的富國銀行（Wells Fargo）與U.S. Bancorp.。這些金融股有的出脫時機不佳，賣出後股價反而大漲，例如富國銀。波克夏也已累積價值30億美元的花旗集團（Citigroup）持股。

波克夏 巴菲特 投資

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