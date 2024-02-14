聯準會降息時間點 可能延至夏季

聯準會（Fed）暗示有意設下新的降息門檻。(路透)

聯準會（Fed）決策官員表示，現在不只希望主要通膨數據能夠下降，更希望通膨降溫趨勢能夠擴大，暗示有意設下新的降息 門檻，如此一來，首度降息時間點勢必更往後挪，甚至可能挪至夏季。

今年有決策投票 權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金12日在亞特蘭大 經濟俱樂部表示，美國企業過去兩年藉漲價來提高利潤和業績，可能不太容易放棄這種大幅漲價的做法，現在要相信通膨壓力已解除，還太貿然，「我認為通膨壓力持續的風險是真實存在的」。

他上周表示，他對通膨廣泛而持續降溫抱有希望，但仍在尋求更多證據，」希望看到這種趨勢「持續擴大」，讓決策者掌握「更多的月度數據」。

另一位今年有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克在接受12日播出的CNN專訪時說，他預期通膨率將在今年底降至「二字頭」區間的下限，依此趨勢，他認為Fed首次降息可能會在夏季的某個時刻。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯也表示，鑒於近來通膨回落主要是受商品價格推動，不僅希望看到通膨持續下降，也希望看到降溫趨勢擴大至住房和其他服務。

Truist顧問服務公司美國經濟主管史科戴勒斯認為，這些談話看起來像Fed官員在制定新的降息基準，「他們已經找到可以保持耐心的足夠理由」。Fed去年7月以來一直維持利率不變，主席鮑爾已表示3月不太可能降息，官員希望看到更多顯示通膨率向2%目標回落的證據。

衍生性商品市場投資人已調降對Fed今年降息幅度的預測，預期Fed今年只會降息4碼，或最多5碼，只比Fed預測的3碼略多，遠少於去年預期的7碼，顯示終於聽從市場最古老的訓誡：別跟Fed對做。