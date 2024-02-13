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碳權交易價值 去年創下新高

財經新聞組／綜合報導

LSEG表示，2023年全球二氧化碳(CO2)排放權交易市場價值達到創紀錄的8810億歐元，約9487.5億美元，比前一年成長2%。

許多國家和地區啟動碳權交易體系(ETS)，對二氧化碳(CO2)排放進行定價，激勵企業投資低碳技術，並幫助實現氣候目標。

《2023年LSEG碳市場年度回顧》報告指出，全球排放市場約有125億噸碳權易手，與2022年類似，但歐洲和北美等幾個市場的創紀錄價格推高了整體價值。

全球最有價值的碳市場是歐盟ETS，去年價值約7700億歐元，較前一年成長2%，占全球總量的87%。

去年2月，歐盟碳排放交易體系的交易價格創下100歐元以上的歷史新高，但由於工業買家和電力行業的需求疲軟，2023年底碳權價格有所下降。跌勢持續到2024年，基準合約跌破每噸60歐元。

英國ETS價值下降22%至364億歐元，平均價格約每噸65歐元，比2022年平均低約34%。

北美主要市場價格創下歷史新高，西部氣候倡議價格達到每噸39美元，區域溫室氣體倡議價格超過15美元。

報告表示，10月中國國家碳排放交易體系價格也創下2023年歷史新高，達80.51元人民幣，約11.19美元。

北美市場價值為714億歐元，而中國市場價值為23億歐元。

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