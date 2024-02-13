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美股最錢線／坐擁高額現金 科技巨頭續漲

財經新聞組／綜合報導

在科技巨頭帶動下，美股漲幅進一步擴大。繼去年飆升54%後，那斯達克100指數今年又上漲8.6%。

數據顯示，截止去年12月30日當季，微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜和Meta五大科技巨頭現金儲備創下新高，共近1400億元。媒體分析指出，由科技巨頭所持現金可以看出，這些公司還有千億利多還沒釋放，漲勢勢將持續。

CFRA Research研究員齊諾(Angelo Zino)表示，這些公司已經擁有強大的資產負債表和高淨現金部位，投資人可以判斷這些公司在未來會有更多現金回饋股東，對資本回報的關注將有助於在未來增加股東價值。

而且以這些科技公司的規模來看，要把這些錢花出去難度越來越大，一來要找到能夠繼續推動成長的投資不容易；再者，這些公司正成為監管機構重點關注的對象，在考慮收購的時候必須考慮監管方面的態度，這也增加了額外的成本。

因此，科技巨頭選擇另一種花錢的方式：回購。回購可減少流通在外的股票總數，在獲利不變的前提下，每股獲利會上升，有助提振公司股價。企業也常透過回購來證明自家公司股票被低估，值得投資。

在科技巨頭的上季財報中還有一個細節值得注意，那就是用分紅的方式回饋股東。對於成長股來說，分紅向來並不是一個有效提振股價的方式。很多投資人認為，當成長股開始發分紅時，就是成長到頭的時候。但上周Meta分紅後市場的反應似乎說明對股利的態度改變了。

資管公司Deepwater創辦人表示，如果回顧過去10年，當科技公司開始分紅，成長也就停止了；但Meta宣布分紅的同時，還說自己會繼續投資。這就是在告訴股東，仍可完成AI和元宇宙方面的成長。投行Baird也表示，在生成式AI的出現的時代中，分紅不再是成長放緩的訊號。（財經新聞組）

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