NHTSA停止調查福特Fusion

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示正結束一項工程分析，以調查部分2010年式福特Fusion轎車上動力轉向輔助功能的故障申訴。美國汽車安全監管機構在收到報告指出部分車輛的動力轉向輔助功能在行駛過程中毫無預警地失效後，於2016年進行初步評估。NHTSA表示，雖然無法確定問題的根本原因，但調查的結束並不意味著不存在安全缺陷。

花旗遭令改變衡量違約方式

美國監管機構已要求花旗集團緊急改變其衡量貿易夥伴違約風險的方式。而該行自己的審計師發現，該行缺乏改善內部監督的計劃，這可能會阻礙執行長佛雷澤(Jane Fraser)重振銀行命運的計畫。直接了解此事的消息人士表示，去年年底聯準會向花旗發出三份通知，指示該行在未來幾個月內解決如何衡量衍生性商品交易對手違約風險的問題。花旗內部審計部門表示，至少需要更多工作來解決監管機構先前提出的問題，以回應2020年10月以來的「同意令」執法行動。

CRE壓力增 NYCB遭到放空

紐約社區銀行(NYCB)對商業房地產 的投資 加強了投資人對地區銀行的警覺。研究機構阿波羅指出，NYCB最近發布的財報導致其股價暴跌約60%，讓投資人特別關注地區性銀行的投資組合，因為小型銀行占所有未償商業房地產(CRE)貸款的近70%。Raging Capital Ventures空頭炒家馬丁(William C. Martin)表示，只要利率維持在高點，銀行就很難避免商業房地產貸款出現問題。在NYCB發生災難性事件後，他決定放空NYCB。

Diamondback收購Endeavor

頁岩生產商Diamondback Energy將以現金加股票的方式收購二疊紀盆地最大的私人石油 和天然氣生產商Endeavor Energy Partners，交易價值包括債務約為260億元。合併後的公司將成為該區第三大石油和天然氣生產商，僅次於埃克森美孚和雪佛龍。後兩家公司最近也都宣布收購交易。該交易將使合併後的公司每天開採81.6萬桶石油當量 boepd)，每年產生5.5億元的協同效應，在未來10年內淨值將超過30億元。收購Endeavor的交易包括約1.173億股Diamondback普通股和80億元現金。