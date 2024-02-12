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雖觀望通膨和財報 道指收創新高

輝達市值一度超越亞馬遜 成美國市值第四大公司

編譯葉亭均／綜合外電
輝達今年來股價狂飆近50%，公司市值在12日盤中一度超越亞馬遜。（路透）
輝達今年來股價狂飆近50%，公司市值在12日盤中一度超越亞馬遜。（路透）

輝達（Nvidia）的公司市值周一（12日）在盤中短暫超越亞馬遜，象徵達到新的里程碑，反映AI晶片的強勁需求帶動這家晶片製造商股價一路飆升。

輝達股價周一收盤上漲近0.2%，收盤報每股722.48美元，市值約1.78兆美元；電商和雲端運算巨擘亞馬遜下跌1.2%，收盤報每股172.34美元，市值約為1.79兆美元。輝達股價盤中曾大漲逾3%，一度成為美國市值第四大上市公司，市值僅低於Google母公司Alphabet的1.84兆美元、微軟的3.09兆美元與蘋果的2.89兆美元。

盛寶銀行分析師岡儒（Peter Garnry）表示：「亞馬遜因展望改善，是當前財報季的贏家之一，而輝達正受惠於當前AI熱潮的第一波投資浪潮，因為大量資本支出被投入資料中心。」

輝達股價在2023年下半年維持在區間交易之後，今年來飆升近50%，市值大增約6,000億美元，超過2023年最後七個月的市值增幅。有跡象顯示市場對輝達的晶片需求強勁，這些晶片是資料中心進行AI應用所需的複雜運算任務不可或缺的。

另一方面，亞馬遜今年也迎來好的開始。這家電商巨擘股價上周大漲8%，原因是去年第4季營收數字強勁，而且獲利財測高於預期，股價應聲大漲，還帶動亞馬遜市值一度超越Alphabet。

輝達是本季最後一家公布財報的科技巨擘，將在2月21日公布。

輝達 亞馬遜 晶片

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