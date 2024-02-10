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美股最錢線／回購熱潮再起 股指續創新高

財經新聞組／綜合報導

強於預期的獲利正帶動美國企業以驚人的速度宣布股票回購，可望支撐已處歷史高點的股市繼續走高。

面對數十年來最高的借貸成本，企業在2023年吝於股票回購，但這種情況正在改變。由於獲利成長正在改善，投資人預計聯準會今年將開始降息。借貸成本的降低應會為企業帶來更多的現金和空間來透過舉債來提振股價。

根據統計，美企在2月前7天宣布回購1050億元的股票，超過1月全月回購金額。研究公司Birinyi Associates Inc.數據顯示，這是有史以來最強的2月開局，也是2023年後次佳單月開局。史坦普500指數今年來已9次創下新高紀錄，並不令人意外。

Miller Tabak+ Co.首席市場策略馬利(Matt Maley)表示：「這的確顯示管理階層對經濟走向越來越有信心，這應該被視為某種建設性的指標。股票不像去年那麼便宜，但宣布回購的業者認為反彈還有更大的空間反彈。」

Birinyi數據顯示，Meta上周宣布額外回購500億元股票計畫，是美股史上規模最大的回購計畫之一。隨後，凱雷投資集團7日表示計劃回購至多14億元股票，阿里巴巴集團也表示將把回購計劃擴大250億元。

Birinyi研究主管魯賓(Jeff Rubin)表示：「雖然市場已處於高點，但許多公司的股價持續低迷，因此回購股票代表這些公司認為自家股票物有所值。」

標普道瓊指數公司的初步數據顯示，史指成分股今年預計將回購8850億元股票，較2023年增加10%，但較2022年創紀錄的回購額度下降4%。不過，標普道瓊資深指數分析師西爾佛布拉特(Howard Silverblatt)指出，雖然回購可能有助於股價表現，但其影響可能會減弱，因為高估值相當於企業可能會吸收更少的股票。此外，與公司的獲利和市值相比，這些支出並不一定那麼大。

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