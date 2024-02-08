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迪士尼15億美元入股「要塞英雄」開發商 將推ESPN串流服務

編譯黃淑玲／綜合外電
迪士尼（Disney）準備大手筆投資遊戲產業。 （美聯社）
迪士尼（Disney）準備大手筆投資遊戲產業。 （美聯社）

美國娛樂巨人迪士尼Disney）執行長艾格（Bob Iger）周三宣布，將以15億美元的大手筆入股電腦遊戲《要塞英雄》的開發商Epic Games，另也準備在2025年推出ESPN的串流服務。

在宣布這些計畫之前，迪士尼董事會授權在本會計年度內買回庫藏股30億美元，並將發放每股0.45美元股利，較1月的水準提高50%。上季（去年10到12月）調整後每股盈餘1.22美元，優於彭博訪調分析師預期平均值0.99美元。本年度全年獲利預測至少增加20%至每股盈餘4.60美元，優於市場預期的4.27美元。

種種利多推升迪士尼在周三盤後交易一度大漲8.7%，觸及107.75美元，為近一年來最高點。

艾格說，迪士尼與Epic Games將合作創造一個「迪士尼巨型宇宙」，在這個超大的宇宙當中，消費者可以跟迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、阿凡達等故事與角色互動。他強調：「這標記了迪士尼以前所未有的最大手筆進入遊戲世界，並將為成長和擴張提供重大機會。」

體育電視網ESPN的網路串流服務則計劃在2025年8月推出，將與Disney+與Hulu捆綁銷售。

上季迪士尼營收大致持平在235億美元，不如分析師預估的238億美元，主要是受困於電視事業，加上《驚奇隊長2》、《星願》兩部電影票房失利。

迪士尼受到維權股東佩爾茲（Nelson Peltz）施壓，要求公司要交出像Netflix那樣的獲利成績，電影的票房表現要改進，也想知道公司要如何讓ESPN也能在數位平台上稱霸。佩爾茲正在聯合一些支持他的股東，要在今年股東大會時，再試著把自己和前迪士尼高階主管拉蘇洛（Jay Rasulo）送進董事會。彭博分析，艾格周三接連出擊，將有助抵禦佩爾茲這波攻勢。

迪士尼 Disney 漫威

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