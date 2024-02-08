微軟解決歐盟雲端 業者投訴

微軟正與CISPE進行談判，試圖解決歐盟針對這家美國軟體巨頭雲端運算授權的反壟斷投訴。透過雙邊方式解決這個問題，可以幫助微軟避免歐盟可能進行的漫長調查；若實地調查可能會導致遭到罰款和被令改變其商業行為。CISPE成員包括亞馬遜和26家歐盟小型雲端供應商。該組織於2022年底向歐盟委員會提出投訴，指控微軟於10月1日實施的新合約條款損害了歐洲的雲端運算生態系統。

福特上季獲利 優於預期

福特汽車（Ford Motor）每股盈餘0.29美元，股價在美股7日早盤大漲逾5%，除了前日盤後公布的財報優於預期，還預告將調整電動車發展策略，並將發放股利，回饋股東。福特在美股6日盤後表示，將推出新款小型電動車，跟特斯拉（Tesla）的Model 2打對台，要提供顧客可在燃油車、油電混合車和電動車之間做更寬廣選擇。該公司還設下目標，今年要節約成本約20億美元。

凱雷上季可分配收益減少7%

凱雷集團表示，由於出售私募股權投資組合中的資產減少，其第4季可分配收益年減7%，從去年同期的4.33億元降至4.027億元。稅後可分配收益為86分。根據LSEG的數據，雖然較前期下降，但仍高於華爾街分析師平均預期的78分。由於市場波動、高利率 和地緣政治緊張局勢影響其兌現投資的能力，其資產出售淨利潤下降近44%至2.577億元。然而由於管理總資產的成長，基金管理費收入成長2.5%達5.251億元，管理資產總額達到創紀錄的4260億元。

利率回升 房貸需求持平

房貸需求正在努力應對再次上升的利率，尤其是購屋者正在退出市場。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周增加3.7%，全都是再融資活動。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.78%上漲至6.80%。雖然上周大部分時間利率較低，但購屋房貸申請仍較前周下降1%，較一年前同周下降19%。房貸再融資申請本周增加12%，較去年同期增加1%。周增幅看來很大是因為基期太低。房貸再融資的總申請量占比從前周的34.2%增加到35.4%。