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加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

財經簡訊

財經新聞組／整理

投資人看好股市 賣出美債

美國商銀引用EPFR數據指出，截至31日當周，投資人向股市投入201億元。在科技股上漲的推動下，股市再次迎來強勁的一個月。在此同時，美國公債出現7周來最大單周流出量，達36億元；而美國國債通膨保值證券則出現2023年7月以來最大流入量，達3億元。投資人將152億元投入現金，將59億元投入債券，但出售8億元的黃金。科技股迎來21億元的強勁流入，基礎設施股則出現2022年11月以來最大的流入額，達到2億元。

雪佛龍獲利大減 增發股利

雪佛龍表示，受多項減損支出拖累第4季獲利較上年同期大幅下降。但這家美國第二大石油公司仍設法在2023年向股東返還創紀錄數額的現金。去年這家石油巨頭支付113億元股利並回購149億元的股票，向投資人返還了236億元；但其獲利從2022年的355億元下降約40%至213億元。雪佛龍董事會批准從3月開始將股利增加8%至1.63元。本季淨利從一年前的64億元或每股3.33元下降65%至23億元或每股1.22元。但不計減損費用，調整後每股盈餘3.45元，超過每股3.21元的預期。

新藥熱賣 必治妥業績超標

必治妥施貴寶上季獲利和營收超出預期，其新藥組合銷售強勁成長。第4季營收114.8億元，較去年同期成長1%。營收成長大多得益於一系列新藥銷售的增加，包括貧血藥物Reblozyl和黑色素瘤治療藥物Opdualag。本季銷售額為10.7億元，較去年同期的6.45億元成長66%。雖然獲利超出預期，但較上年有所下降。當季淨利為17.6億元，合每股87分。相較之下，去年同期淨利為20.2億元，合每股95分。排除某些項目，調整後每股獲利1.7元。

艾伯維第4季獲利超過預期

艾伯維公司(AbbVie Inc.)第4季獲利超過華爾街預期，得益於其重磅藥物修美樂(Humira)銷量降幅小於預期，以及在激烈競爭中對肉毒桿菌(Botox)的強勁需求。投資人一直密切關注關節炎藥物修美樂銷量的下降，該藥直到最近還是世上最暢銷的治療藥物。去年，超過6種生物相似藥進入美國市場，損害了該藥物的銷售。修美樂第4季銷售額下降41%至33億元，但超出32.8億元的預期。2023年全年美國銷售額暴跌35%至121.6億元。

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