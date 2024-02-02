蘋果財報佳 但中國營收跌13%

蘋果上季中國營收下滑13%，是個警訊。（路透）

蘋果第1財季財報營收和獲利超出預期，但蘋果最重要的市場之一中國的銷售額下降了13%。

蘋果12月當季銷售額成長2%，打破了連續4季營收下滑的局面。蘋果毛利率持續上升，12月當季接近突破46%。本季淨利339.2億元，較去年同期成長13%。每股獲利2.18元，高於預期的2.10元。

iPhone銷量超出華爾街 預期，成長近6%至697億元，這對於9月發布的iPhone 15機型來說是一個正面訊號。這是蘋果iPhone 15首度實現完整單季營收。

蘋果獲利大宗的服務業務本季營收成長11%達到231.1億元，但仍略低於預期。投資人密切關注蘋果服務業務的成長，其中包括App le Music等訂閱、保固、搜尋授權收入以及Apple Pay和蘋果廣告收入。

蘋果表示，目前活躍設備數量達22億台，高於去年同期的20億台。

蘋果執行長庫克將服務成長歸因於廣告、雲端服務、支付和公司的應用程式商店等產品。他表示，蘋果付費訂閱量超過10億，其中還包括透過App Store訂閱應用程式。

蘋果在除大中華區以外的所有地區的銷售額均出現成長，大中華區較去年同期下降近13%，這可能引發人們對蘋果第三大市場需求下降的擔憂，它在此面臨華為等大陸本土企業日益激烈的競爭。

本季Mac銷售額成長不到1%達到77億元，與預期相符。對於該產品線來說，這是一次顯著的復甦；該產品線在9月當季同比下降近34%。

iPad銷售額持續下滑，本季下降25%至70.2億元，略低於華爾街預期。蘋果2023年並未發布全新的iPad機型，這在該產品歷史上還是第一次。

該公司被稱為「其他產品」的可穿戴設備業務、包括AirPods耳機和Apple Watch，當季業績也很糟糕，銷售額年減11%至119.5億元，但還 是超出華爾街的預期。去年12月，由於與醫療設備公司Masimo發生專利糾紛，新款Apple Watch在蘋果商店下架了幾天。

蘋果表示，當季在股利和股票回購上花費近270億元。