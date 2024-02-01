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美商用地產最壞狀況未過 美日兩銀行提列損失 股價暴跌

編譯劉忠勇／綜合外電
Aozora 以承貸海外房地產而著稱，4兆日圓貸款組合中，超過三分之一是海外貸款。（取材自Aozora官網）
Aozora 以承貸海外房地產而著稱，4兆日圓貸款組合中，超過三分之一是海外貸款。（取材自Aozora官網）

美國商用不動產價值下跌，導致紐約社區銀行（New York Community Bancorp，簡稱NYCB）因認列呆帳損失而傳出虧損，數小時後，日本Aozora銀行也以同樣理由認列損失，周四股價崩跌逾20%。

Aozora銀行宣布，本會計年度料淨損280億日圓（1.91億美元），原本預估會獲利240億日圓。Aozora銀行周四股價聞聲崩跌21%，至2,257日圓。

Aozora銀行的慘況，和NYCB大砍股利並增列準備金如出一轍。遲至去年11月，Aozora社長谷川啟還表示，Aozora應該不至於要為美國地產放款大幅增列準備金。

松井證券資深市場分析師窪田朋一郎說：「太震驚了，原本以為最壞狀況已過，銀行已列足準備金。」

由於借貸成本不斷升高，美國商用不動產市場價值受到沉重打擊。從自疫情開始，遠距工作減少了租戶的需求，辦公室物業便已面臨壓力。據房地產分析公司Green Street的統計，美國辦公室價格過去12個月下跌了25％。

Aozora 以承貸海外房地產而著稱，4兆日圓貸款組合中，超過三分之一是海外貸款。截至去年12月，對美國辦公室放款餘額為18.9億美元。

松井證券的窪田認為，日本其他銀行不太可能受到影響，Aozora 曝險本來就高於同業。他表示，日本三大銀行已建立足夠的風險控管措施。

日本 貸款 房地產

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