諾和諾德去年獲利優於預期

諾和諾德(Novo Nordisk)2023年獲利優於預期，其廣受歡迎的抗肥胖和糖尿病藥物的銷量持續飆升。這家減肥藥Wegovy和糖尿病藥物Ozempic的製造商財報顯示，以丹麥克朗計算的銷售額成長了31%，以固定匯率 (CER)計算的銷售額成長36%，達到2323億克朗、約合337.1億元。以克朗計算的全年營業獲利躍升37%，以固定匯率計算躍升44%，達到1026億克朗。隨著對含有相同活性成分的Wegovy和Ozempic的需求激增，預計今年銷售額以固定匯率計算將增加18%至26%。

諾和委Catalent充填注射筆

諾和諾德CEO約甘森(Fruergaard Jorgensen)表示，製藥商康泰倫特(Catalent)位於印第安納州的工廠已開始為該公司的肥胖藥物Wegovy灌裝注射筆，有助於提高每周注射劑的產量。這番言論是首度確認該廠已開始外包製作。《路透》去年8月報導，位於印第安納州布盧明頓的工廠是Novo外包的第三個工廠，為Wegovy進行所謂的「填充加工」，當時該公司因需求飆升而竭盡全力提高產量。

房源不足 上周房貸需求下滑

房貸需求上周下降，因為買家對有限的房屋供應競爭加劇。根據抵押貸款 銀行家協會 (MBA) 的季節性調整指數，房貸申請總量較前周下降7.2%。買家需求下降，抵銷了再融資 需求的小幅成長。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率保持在6.78%不變。上周購屋房貸申請量較前周下降11%，較去年同期下降20%。購屋申請的平均貸款規模已連續幾周上升。上周達到44萬4100元，為2022年5月以來最高水平。房貸再融資申請本周增加2%，較一年前同周增加3%。

荷蘭對Uber罰款1000萬歐元

荷蘭資料保護機構(DPA)對Uber處以1000萬歐元罰款，原因是在處理司機個資時違反了隱私法規。DPA發現，Uber沒有在其條款和合約中具體說明保留司機個資的時間，也沒有具體說明在將資料發送給歐洲經濟區以外國家的實體時如何保護這些資料。Uber還設法讓個資存取請求變得不必要的複雜化，阻礙了司機行使隱私權的努力。由於申請表格位於各種菜單的深處，司機應用程式的設計讓整個過程變得十分複雜。