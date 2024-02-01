波音虧損縮窄 但Max9危機影響深遠

波音公司去年底虧損縮小，但其737 Max 9危機引發對其財測目標的質疑。

去年飛機需求和交機量增加，協助波音商用飛機部門取得績效。但1月5日一架幾乎全新的737 Max 9機身面板在飛行途中發生爆炸；為此，該公司並未提供2024年的展望。

波音公司去年最後一季調整後每股虧損47分，小於預期虧損78分；營收220.2億元，高於預期的211億元。

波音公司執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun) 4年前在兩起致命的Max墜機事件後接掌這家飛機巨頭。今年初事故發生後，他再次面臨著清理公司在航空公司客戶、監管機構和公眾中聲譽的壓力。

卡爾霍恩在給員工的公開信中表示：「雖然我們經常利用每年的這個時候來分享或更新我們的財務和營運目標，但現在不是這樣做的時候。」「我們將專注於每一架飛機，同時盡一切可能支持我們的客戶，遵循監管機構的領導，並確保我們所做的一切達到最高的安全和品質標準。最終，這才會推動我們的業績。」

聯邦調查人員正在檢查去年底這架Max 9飛​​機移交給阿拉斯加航空前，門栓是否安裝不當。

這起事故是一系列明顯的生產缺陷中最嚴重的一次；這些缺陷減緩了新機的交機速度，並在此過程中激怒了一些最大的航空公司客戶。而主要競爭對手空中巴士在新機交運方面持續超越波音。

美國聯邦航空管理局(FAA)上周批准Max 9復飛，但表示將停止波音公司的增產計畫。波音原來計畫在2025年或2026年將目前每月生產38架飛機的目標提高到每月約50架。

波音737 Max是該公司最暢銷的飛機。延後增產可能會阻礙波音公司的財務目標，並影響正在準備提高產量的供應商，以及依靠新機來滿足後疫情 時代旅遊需求的客戶。