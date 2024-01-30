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比特幣月線邁向連五紅 有望創疫情來最長漲勢

編譯吳孟真／綜合外電
比特幣料將連續第五個月上漲，創下疫情以來最長漲勢。 （路透）
比特幣料將連續第五個月上漲，創下疫情以來最長漲勢。 （路透）

比特幣30日美股盤前走高，根據彭博資訊報價，目前43,464美元，上漲0.65%，本月來已漲約3%，料將連續第五個月收紅，將是這個全球最大加密幣自新冠疫情以來最長的月線漲勢。

由於美國推出首批比特幣現貨ETF，以及投資人對貨幣政策前景的看法轉變，帶動本月比特幣出現波動。彭博彙編數據顯示，若比特幣連漲五個月，將是自2020年10月至2021年3月連漲六個月後最長的一次。比特幣在2021年11月創下6.9萬美元的歷史新高。

包含貝萊德（BlackRock）和富達（Fidelity）在內的投資機構所發行的比特幣現貨ETF，11日在美國上市。外界看好此利多題材將吸引新投資者，比特幣去年已提前反應，大漲近160%。

首批ETF上市後，比特幣一度連跌12日，累計跌約21%，原因來自管理210億美元資產的Grayscale Bitcoin Trust，由封閉式基金改為新比特幣ETF重新推出後資金大舉流出，但賣壓目前已減緩。

目前上市的十檔ETF已吸引淨10億美元資金。彭博行業研究顯示，從交易量和資金流量來看，都是史上最成功的ETF上市紀錄。

比特幣料將連續第五個月上漲，創下疫情以來最長漲勢。（路透）
比特幣料將連續第五個月上漲，創下疫情以來最長漲勢。（路透）

比特幣 投資 疫情

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