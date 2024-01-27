特斯拉財測糟 分析師愛之深責之切

特斯拉25日股價大跌12%，市值一天蒸發800億美元。（路透）

特斯拉 股價25日暴跌超過12%，因該公司第4季營收和獲利低於分析師預期，並預測今年電動車 銷售成長「明顯下降」。

這種跌幅讓特斯拉市值單日蒸發820億元，為2020年9月股價暴跌21%以來最差單日表現，華爾街分析師們很快就對特斯拉的管理層提出批評。

特斯拉長期「死忠」分析師、Wedbush Securities的艾夫斯(Dan Ives)在最新報告中表示，該公司的財報電話會議「留給華爾街的答案很少，問題卻很多，而且再次令人沮喪」。

他表示，投資人一直在尋找特斯拉獲利率 下降和似乎「永無止境」的電動車降價的具體細節，但看到的卻是一個「更加謹慎」的馬斯克；只專注於下一代電動車的生產，以及全自動駕駛和人工智慧投資。

艾夫斯寫道，「指望馬斯克和他的團隊在電話會議上像成年人一樣站出來，對正在進行的降價、獲利率結構和波動的需求給出戰略和財務概述，我們真是大錯特錯。因為我們想看到特斯拉的長期發展前景。」

雖然他維持特斯拉股票「跑贏大盤」的評級，但將其12個月目標價從350元調降至315元，認為電動車進一步降價的可能性，以及缺乏具體的獲利率和銷售財測，對特斯拉來說構成一場「四級風暴」。

不過總體而言，他表示，他相信特斯拉的長期成長能力仍然完好無損，市場對全自動駕駛技術和電動車的接受度最終將提高該公司獲利。

CFRA Research分析師尼爾森(Garrett Nelson)也對特斯拉長期前景持樂觀態度，重申「買入」評級，認為2025年生產的低成本、平價電動車可能是股價所需的催化劑。

他寫道：「雖然獲利下滑令人失望，但作為低成本的美國電動汽車生產商，隨著價格似乎接近拐點，特斯拉的獲利槓桿作用很大。」