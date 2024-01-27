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5跡象 顯示Fed政策逐步寬鬆

財經新聞組／綜合報導
有數個面向顯示聯準會正轉向寬鬆。（路透）
有數個面向顯示聯準會正轉向寬鬆。（路透）

聯準會雖暫時不會降息，但由於家庭支出持續強勁以及經濟前景的不確定性，經濟學家認為最快在6月；但市場現在定價4月30日至5月1日的政策會議。

自去年7月以來，聯準會一直將基準隔夜利率維持在5.25%-5.50%範圍內，如今已經慢慢開始轉向寬鬆政策。

聯準會調整方向的五個跡象如下：

從「痛苦」到「黃金之路」

鮑爾在2022年8月警告，政策制訂者非常確定對抗通膨將提高失業率並給家庭帶來「痛苦」。但到2023年中期，失業率仍遠低於4%，而通膨率明顯下降；芝加哥Fed行長古爾斯比開始提到可能避開經濟痛苦的「黃金之路」。本月亞特蘭大Fed行長博斯蒂克也採用這個比喻，並表示降息可能會提早開始。

避免「錯誤」

鮑爾去年11月表示：「我們可能犯的最大錯誤其實是未能控制通膨。」但由於通膨下降快於預期，且聯準會自7月以來沒有進一步提高政策利率，這個詞正被重新定義。鮑爾上月表示：「我們知道這是一個風險，因此非常注意不再犯相同錯誤。」

連鷹派也認同降息

聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)是大鷹派。她本月初表示觀點已經演變，利率可能不需要進一步上升；並且如果通膨持續下降，可能需要削減借貸成本。

同屬鷹派的克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示3月19日至20日的會議降息可能為時過早，不過她和大多數同事一樣預計今年會多次降息。

「平衡」風險與平衡政策

自2022年3月聯準會緊縮周期開始以來，大多數政策制訂者幾乎100%專注於實現國會賦予的「物價穩定」目標。然而，到去年年底，任務的第二項「就業最大化」引起越來越多關注。鮑爾上月表示：「我們已在風險過度和不足之間找到更好的平衡。」舊金山Fed行長戴利上周表示，經濟和政策面臨的風險是「平衡的」。

官員提出要謹慎行事

近幾個月來，Fed官員使用了一系列措辭來描述可能的降息方法：例如，沃勒表示，他們應該「仔細調整、不可倉促行事」。

降息 聯準會 鮑爾

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