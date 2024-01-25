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降價奏效 稅收優惠提振特斯拉獲利(提振做仿宋)

財經新聞組／綜合報導

即使電動車降價和銷售成長放緩導致獲利下降，但由於一次性稅收優惠，特斯拉上季淨利增加一倍多。

特斯拉第4季營收和獲利均低於分析師預期，汽車銷量較去年同期僅成長1%。

總營收較上年同期的243億元成長3%至251.7億元，但仍低於分析師預期的256.4億元。本季營業獲利率為8.2%，低於去年同期的16%，略高於上季的7.6%。

這家位於德州奧斯汀的汽車、太陽能板和電池製造商表示，10月至12月期間的淨利為79.3億元，而去年同期為36.9億元。

但不包括一次性項目，例如遞延稅項資產的59億元非現金稅收優惠，該公司獲利24.9億元，合每股71分。 比一年前下降39%，低於分析師預期。數據提供商FactSet表示，分析師預計每股獲利為73分。

雖然其他美國汽車製造商去年在生產和銷售大量純電動車方面舉步維艱，但特斯拉第4季交車量為48萬4507輛，增加近20%；2023年全年交車量超過180萬輛。大幅降價有助特斯拉實現這個數字，創下歷史新高。對於價格較高的車型，部分折扣高達2萬元。

特斯拉的銷量成長率低於前幾季。全年銷售額成長37.7%，低於執行長馬斯克(Elon Musk)多年前預測的50%成長率。該公司本季交車量為48萬4507輛。像往常一樣，特斯拉銷量大部分都是價格較低的Model 3和Y。

本季特斯拉開始向客戶銷售Cyber​​truck。該公司在投資人介紹中表示，「由於其製造的複雜性，預計Cyber​​truck的上市時間將比其他車型更長。」

特斯拉在美國的勞動成本正在上升。為了使其工資與通用汽車、福特和Stellantis等擁有汽車工會代表的汽車製造商相比具有競爭力，特斯拉最近調升許多美國雇用的時薪勞工薪資。

特斯拉 電動車 德州

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